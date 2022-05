[Série E] Alan lève 183 millions d’euros

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Après être passé au rang de licorne en avril 2021, Alan atteint les 2,7 milliards d’euros de valorisation suite à un nouveau tour de table de 183 millions d’euros. Cette opération a été menée par Teacher’s Venture Growth (TVG), une branche du Ontario Teacher’s Pension Plan Board, avec la participation d’investisseurs existants et nouveaux dont Temasek, Index, Coatue, Ribbit Capital, Exor, Dragoneer et Lakestar.

C’est lors de l’entrée en vigueur de l’obligation pour les entreprises de fournir une complémentaire santé à leurs salariés, en 2016, qu’Alan a émergé dans ce marché avec une offre 100% digitale. La startup fondée par Jean-Charles Samuelian et Charles Gorintin est ainsi partie à la conquête d’un secteur marqué par la présence d’un grand nombre d’acteurs, mais également en besoin de renouveau. La Drees (Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques) comptabilisait 474 organismes exerçant sur le marché de l’assurance santé en 2017. A noter qu’il existe tout de même une forte tendance à la concentration. À titre d’illustration, 10 ans plus tôt en 2007, il en existait 942.

Alan a ainsi déployé une assurance complémentaire santé dématérialisée. Les utilisateurs peuvent par exemple en quelques clics obtenir leur carte de mutuelle sur l’application mobile ou encore ajouter leur famille. La licorne ambitionne désormais d’embaucher 1 000 personnes en Europe, d’atteindre 3 millions d’utilisateurs et d’être rentable d’ici 2025.