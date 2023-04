SHARE / MOONCARD / BAIN /

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

Après de longs mois d’instruction, la plateforme de trading Share vient finalement de recevoir son agrément de l’AMF, qu’elle attendait pour septembre 2022 et prévoit de se déployer dans les prochaines semaines en France

Face à Pleo et Spendesk, Mooncard lève 37 millions d’euros

Orange Ventures et le fond d’investissements canadien Portage viennent renforcer le développement de Mooncard une solution de carte de paiement à destination des entreprises, à hauteur de 37 millions d’euros, ce qui porte le financement de la startup à 72 millions. Si le montant de la levée est significatif, le marché s’avère très concurrentiel et très bien financé. A titre d’exemple Spendesk a de son coté levé 311 millions de dollars, et le leader européen Pleo 428 millions de dollars.

ChatGPT dans le bain

Microsoft n’est pas le seul partenaire majeur d’OpenAI, la société de conseil BAIN a également mis en place un partenariat stratégique pour intégrer les modèles d’IA générative d’OpenAI dans les campagnes marketing de ses clients depuis 2022. Coca Cola serait le premier client a déployer ces technologies dans l’élaboration de ses campagnes

A titre d’exemples d’usage, Bain cite:

La mise en place de services clients de nouvelle génération pour les banques, les opérateurs de télécommunications et les fournisseurs d’eau, de gaz ou d’électricité, grâce auxquels les commerciaux et les techniciens pourront s’appuyer sur des fiches personnalisées, rédigées automatiquement en temps réel, tout en améliorant l’expérience utilisateur ;

Une réduction considérable des délais d’exécution des campagnes promotionnelles des principaux produits et services grâce à ChatGPT et à DALL·E, avec des textes publicitaires extrêmement personnalisés, richement illustrés et des messages ciblés ;

Une amélioration de la productivité des conseillers financiers grâce à l’analyse de leurs échanges avec leurs clients et de la documentation financière existante, tout en permettant la création d’une communication digitale.

Bytedance sécurise les stock options de ses collaborateurs

Le propriétaire de TikTok, ByteDance, vient d’ouvrir un nouveau programme de rachat de stock options au prix de 155 dollars par action, le même que lors de le dernier tour de table en octobre. L’objectif est de permettre à ses collaborateurs de liquider s’ils le souhaitent leurs gains, et ce bien que la société ne soit pas cotée en bourse. L’enjeu de Bytedance étant de sécuriser ses collaborateurs mais aussi de reduire cet encours à venir lors d’une prochaine IPO, Bytedance enregistre d’excellents résultats financiers avec un bénéfice avant impôts de 25 milliards de dollars et un chiffre d’affaires de 80 milliards de dollars en 2022.