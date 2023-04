[Série A] Inpulse lève 7 millions d’euros auprès de High Flyers Capital

Avec notre partenaire Junto, spécialiste de la performance média, découvrez l'actualité des levées de fonds

Inpulse, une plateforme de gestion automatisée des approvisionnements pour les restaurateurs basée sur l’IA, lève 7 millions d’euros auprès de ses investisseurs historiques High Flyers Capital et accueille un nouveau fond, TheClubDeal, pour accélérer son développement.

Lancé en 2018 par Brice Konda et Valentin Pignolet, Inpulse déploie une plateforme SaaS qui promet aux chaînes de restauration de leur faire gagner jusqu’à 5 points de marge en quelques semaines. Un modèle qui a séduit plus de 100 chaînes de restaurants, qui représentent plus de 1 500 restaurants, parmi lesquels Pitaya, Columbus Café, Côté Sushi, Tutti Pizza et Franks Hot Dog.

« Cette levée va nous permettre de recruter pour développer l’activité, mais également de pouvoir continuer à innover », confie Brice Konda, CEO d’Inpulse. L’entreprise prévoit en effet de recruter 40 talents en 2023.

