[Silicon Carne] Après la pandémie, Internet est-il devenu la nouvelle Silicon Valley?

Tout le monde veut devenir la prochaine Silicon Valley. Son économie pèse aujourd’hui plus de 840 milliards de dollars, ce qui correspondrait à la 18e économie mondiale, plus grand que les Pays-Bas pour une région grande comme le Haut-Rhin.

Pendant de nombreuses années, la Silicon Valley a été « the place to be » pour les startups du monde entier. Si vous vouliez faire de votre startup un champion reconnu mondialement, vous deviez vous installer dans la Silicon Valley. En 2021, année post-pandémique, c’est peut être moins le cas… On a le sentiment que ce n’est plus vraiment la peine d’y être et qu’il suffit seulement d’en être.

L’état d’esprit de la Silicon Valley s’est mondialisé grâce aux médias sociaux, aux accélérateurs et à une culture de la transparence permanente. Aujourd’hui, il est de plus en plus facile d’accéder à ses capitaux, son savoir, ses talents et la Silicon Valley devient un modèle culturel qui se diffuse partout.

Cette semaine, on se pose la question de savoir si l’Internet n’est pas devenu la nouvelle Silicon Valley. On analyse avec mes invités ce qui fait encore de la Silicon Valley un endroit unique et si nous ne sommes pas rentrés dans ce que j’aime appeler le Silicon Metaverse.

