Silicon Carne: Créer sa startup en 2020

Et si la crise était le moment rêvé pour créer sa startup ? Les grands comptes sont en position de faiblesse et les startups ont aujourd’hui l’avantage ou du moins c’est ce que l’on pourrait croire. Est-ce que la crise du COVID verra à son tour l’émergence de nouveaux leaders, dans quels secteurs ? Comment lancer sa startup dans une période troublée ? Est-ce le bon moment ? Et les entrepreneurs sont-ils au rendez-vous ? On en parle avec mes invités cette semaine dans Silicon Carne.

Nos Invités :

Pierre Gaubil , El professor, General partner chez The Refiners

Eric Gervet , partner chez AT Kearney

Clémentine Guyon , la co-fondatrice de FOMO