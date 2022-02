[Silicon Carne] Crypto panique

Rien ne va plus dans le monde des crypto !!!

Même si les crypto-investisseurs sont habitués aux montagnes russes, ces derniers jours ont été particulièrement noirs et il semblerait que tout le monde ait décidé de vendre aujourd’hui ses Bitcoins. La chute, qui dure depuis des semaines, s’est soudainement accéléré ces derniers jours, les prix atteignant désormais leur plus bas et c’est plus de $1.4 trillion de dollars qui se sont évaporés dans un nuage de fumée en l’espace seulement de quelques jours.

Le bitcoin était à environ 34,000 dollars la semaine dernière, soit une baisse d’environ 50 % par rapport au record de 69 000 dollars atteint en novembre, tandis que l’ether était à environ 2 400 dollars, soit également une baisse d’environ 50 %. Du coup les cours de Coinbase et Robinhood les principales places de marché en crypto se sont effondrés sur le NASDAQ…

Alors que se passe-t-il ? Est-ce que c’est la fin de la récrée ou une simple correction ? Bien avisé celui qui sait répondre mais le fait est que cette dégringolade donne du grain à moudre à tous les détracteurs des crypto-monnaies, de la blockchain et du Web3 en général.

Invités :

Frederic Montagnon, co-founder at Arianee. Alors pour faire le point sur la situation j’avais besoin d’un expert de la blockchain. Cela fait des années qu’il l’observe et qu’il y participe. C’est un entrepreneur et un investisseur chevronné, il était il y a encore peu installé à NYC mais il a décidé de revenir en France, je parle de Frédéric Montagnon bien sûr. Salut Fred, comment tu vas ? Bienvenue dans Silicon Carne !