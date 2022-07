[Silicon Carne] Digital Nomad : sommes-nous à l’aube d’un changement de nos modes de vie et de travail?

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Si je vous dis Digital Nomade, je sais à quoi vous pensez. Vous imaginez sans doute un expat au Costa Rica en train de poster un selfie dans son hamac, son ordinateur sur les genoux et une Piña Colada à portée de main avec en guise de légende « Mon bureau pour la journée… »

C’est vrai qu’avec la pandémie, de plus en plus de monde a fait le choix d’une vie nomade pas forcément d’ailleurs à l’autre bout du monde. Les chiffres le montrent, les travailleurs du numérique sont de plus en plus nombreux à prendre le large et à travailler loin des mégalopoles devenues trop coûteuses et anxiogènes. Les gens ne veulent plus vivre là où se trouve leur travail, ils veulent travailler là où ils vivent.

Alors sommes-nous à l’aube d’un changement profond de nos modes de vie et de travail ou bien est-ce que ce mouvement nomadique n’est qu’une passade réservée à quelques privilégiés de la mondialisation en quête de sens ? Est-ce que le modèle itinérant est adapté à une vie professionnelle et familiale épanouie ? On se pose la question du Digital Nomadisme cette semaine dans Silicon Carne.

Invités :