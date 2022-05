[Silicon Carne] Du Web2 au Web3, avec Thibaud Elziere et Frédéric Mazzella

Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, Pour découvrir l’actualité de la FrenchTech, et les infos à ne pas manquer directement dans votre boite mail à 15h tous les jours, cliquez ici

Depuis plus de trente ans maintenant, nous avons glissé d’un Web 1 composé au début de textes et d’images statiques, au Web2 que nous connaissons aujourd’hui, dominé par des plateformes centralisées qui concentrent la grande majorité des données et des richesses.

Ce statu quo, le Web3 a décidé aujourd’hui de le renverser et le moins que l’on puisse dire, c’est que cette révolution suscite beaucoup de passion et d’interrogation. On nous fait la promesse d’un web décentralisé où la valeur et les données seraient transférées de manière transparente sur la blockchain et où la propriété et le contrôle seraient mieux redistribués.

Cette semaine, j’avais envie d’évoquer ce basculement vers le Web3 avec deux stars du Web 2.0.

Ils ont tous deux créé des entreprises technologiques à succès, que ce soit dans le domaine du transport ou de la vente de photos en ligne, un succès qu’ils doivent avant tout à la participation active de leurs utilisateurs. J’avais envie de leur demander à quoi aurait ressemblé BlaBlaCar ou Fotolia en 2022 c’est la question que je vous propose de poser à leurs fondateurs.

Bonjour Frédéric Mazzella et Thibaud Elziere, bienvenue dans Silicon Carne !



Invités :