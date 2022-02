[Silicon Carne] Les méta-défis du metaverse

Tout le monde parle du metaverse ici dans la Silicon Valley, cet espace de réalité virtuelle dans lequel nous interagissons avec un univers totalement généré par ordinateur. Le terme n’est pas vraiment nouveau mais il semblerait qu’il refasse surface aujourd’hui à tel point que Facebook a décidé de se rebaptiser Meta, pour être bien sûr de ne pas louper la marche. Il faut dire qu’après avoir investi des milliards de dollars dans le domaine, ce serait ballot…

Quand j’ai vu la présentation de Mark Zuckerberg fin juin de l’année dernière, je n’ai pas pu m’empêcher de saluer son audace, son sens du timing. Il est l’un des hommes les plus riches au monde et il continue de rêver visiblement. Il nous annonce qu’il va construire une version 3D de Facebook qui couvre la présence sociale, le travail au bureau et le divertissement, au moment même où le gouvernement américain tente de démanteler son entreprise.

Et puis je me suis dit, wait a minute… Est-ce que j’ai vraiment envie d’un metaverse centralisé où une seule entreprise, en l’occurence ici Meta, contrôlerait mon univers et imposerait seule ses règles de fonctionnement? Ce n’est pas parce que le monde devient virtuel que je souhaite renoncer à mes libertés. En même temps quels sont les risques d’un metaverse totalement décentralisé ? Et puis centralisé ou pas, quels sont les défis inhérents à ce metaverse ? Voilà les questions que l’on se pose cette semaine dans Silicon Carne avec mes invités…



Invités :

Sebastien Borget – co-founder de The Sandbox

Aurore Geraud – chercheuse à l’Atelier BNP Paribas, tu as produit un rapport sur les économies virtuelles qui ne mentionnaient pas The Sandbox. Travaille d’éducation.