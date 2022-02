[Seed] Join, l’outil de création de stories, lève 4,5 millions d’euros auprès de XAnge et Seedcamp

En 2021, le secteur de l’e-commerce a dépassé les 129 milliards d’euros, une hausse de 15,1% sur l’année, selon la Fevad. Pourtant, les sites e-commerces ne sont pas toujours adaptés face aux nouveaux formats interactifs plébiscités sur les réseaux sociaux, comme celui de la Story. C’est ici que la startup Join intervient, dont la promesse est de permettre aux marques de répliquer sur leurs propres plateformes une expérience utilisateur aussi forte que celle des réseaux sociaux.

Afin d’accélérer son développement, Join vient de réaliser une levée de fonds de 4,5 millions d’euros menée par XAnge et le fonds anglais Seedcamp, avec la participation de plusieurs business angels dont les fondateurs de Voodoo, Zenly, Jellysmack, Bergamotte ou encore AB Tasty.

Le « Kanva des web stories »

Lancé en 2018 par Jonathan Szwarc et Nicolas Goudemant, Join développe une solution clé en main de création, diffusion et monétisation de stories sur tous les canaux de communication (site Web, application mobile, mail…). Elle s’adresse notamment aux plateformes e-commerces, aux médias ou encore aux agences web. « Nous permettons aux marques d’offrir la même expérience que les réseaux sociaux offrent grâce au format Story « , explique Jonathan Szwarc. « Nous mettons à disposition des équipes marketing un outil, qui est un peu le ‘Kanva des web stories’, sur lequel elles vont pouvoir créer très facilement ces web stories grâce à des templates, et les diffuser très facilement avant de pouvoir les traquer. »

Join ambitionne désormais de devenir un acteur référent de son secteur en renforçant ses équipes tech, produit, commerciales et marketing. « La Web Story est un formidable outil de communication qui est désormais référencé par les outils de Google », commente Alban Oudin de chez XAnge. « En plus de sa force immersive, c’est une nouvelle arme exceptionnelle dans la stratégie de contenu des marques ».

Retrouvez l’interview de Jonathan Szwarc, co-fondateur de Join, au micro de Richard Menneveux :