[Silicon Carne] La création des contenus 3D bientôt démocratisée ?

TikTok a complètement révolutionné la réalisation et le partage de vidéos originales et amusantes – c’est tout le processus de création de vidéos qui s’est démocratisé. Aujourd’hui, toute personne disposant d’un smartphone peut créer du contenu génial et le partager rapidement avec des centaines de millions d’utilisateurs et ce dans le monde entier.

Bientôt c’est la création de contenu 3D qui pourrait vivre la même révolution. À dire vrai, cette révolution a peut être d’ailleurs déjà débuté. On voit apparaître de nouvelles startups prometteuses dans le domaine. Grâce à des services no-code, les barrières traditionnelles à l’entrée de la création de contenu numérique en 3D disparaissent peu à peu et les individus deviennent aujourd’hui des designers dans le métavers.

Cette semaine, on se pose la question de la création des contenus 3D ou comment nos esprits créatifs vont pouvoir inventer le monde de demain, le partager avec une communauté mondiale, pour qu’il soit joué, et même monétisé.

Invités :