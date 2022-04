[Série A] Expérience collaborateur : HeyTeam lève 5,1 millions d’euros auprès de 360 Capital

À l’heure de la Grande démission et de la pénurie des talents, l’intégration de nouveaux collaborateurs au sein des entreprises doit être repensée afin d’augmenter leur engagement et de les fidéliser. Parmi les solutions d’onboarding présentes sur le marché français, HeyTeam, qui a depuis élargi son offre, et se présente comme une « plateforme d’accompagnement du parcours collaborateur » s’est fait une place auprès de plus de 200 grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire.

La startup, qui entend poursuivre sa croissance à l’échelle européenne, vient de lever 5,1 millions d’euros auprès du fonds franco-italien 360 Capital Partners, de l’espagnol Alliron, et de business angels experts tels qu’Axel et Hugo Manoukian (MoovOne), Jonathan Azoulay (Talent.io) et Olivier Severyns (Snapshift). Ce financement a été complété par 5 millions d’euros de dette.

Lancé en 2017 par Nathaniel Philippe, HeyTeam déploie une plateforme permettant aux entreprises d’accompagner les nouveaux collaborateurs avec une solution personnalisée et ludique, déployable à grande échelle. En effet, l’entreprise s’adresse avant tout aux grandes entreprises et ETI comme la SNCF, Naqaparo (ex-Buffalo Grill), Jellysmack, MAIF, Prisma, Octo Technology ou encore Believe Digital. HeyTeam revendique à ce jour 50 000 utilisateurs dans 70 pays.

« L e télétravail nous a permis de décoller commercialement »

Depuis la pandémie, HeyTeam a élargi son offre en proposant des outils permettant aux managers et collaborateurs de mieux communiquer entre eux. La plateforme aide à la gestion notamment des changements de postes, départs de l’entreprise ou congés longs.

« Avec le télétravail, nous sommes passés d’un onboarding physique à une intégration digitale, ce qui nous a propulsé et nous a permis de décoller commercialement », explique Nathaniel Philippe, CEO de HeyTeam. « À l’air post-covid, il y a des enjeux énormes côté collaborateurs. Il faut trouver comment les entreprises peuvent s’adapter aux nouvelles aspirations de collaborateur ».

La startup ambitionne de doubler ses effectifs dans les prochains mois afin d’assurer sa croissance en Europe, tout en renforçant sa technologie. Pour rappel, HeyTeam avait déjà bouclé un tour de table de 1,4 million d’euros auprès notamment de Daniel Hechter, Charles Lahmy et de la holding Angyal d’Olivier Douce, en janvier 2020.

Retrouvez l’interview complète de Nathaniel Philippe, fondateur et CEO de HeyTeam :