Kleio lève 3 millions d’euros pour transformer l’expérience client grâce à l’IA conversationnelle

Le marché de l’IA conversationnelle connaît une adoption rapide, portée par les avancées en traitement du langage naturel et en machine learning. Selon les estimations, le secteur devrait dépasser les 20 milliards d’euros d’ici 2030, avec une forte adoption dans les secteurs nécessitant une expertise métier pointue, comme le e-commerce, le voyage ou les services financiers. De nombreux acteurs ont émergé ces dernières années, proposant des solutions variées, mais rares sont ceux qui parviennent à allier pertinence des recommandations, fluidité des interactions et impact réel sur la conversion. C’est sur ce positionnement que Kleio entend se différencier.

Fondée par Philippe Wellens, Adrien Mathieu et Louis Poirier, Kleio développe une plateforme d’IA conversationnelle conçue pour aider les entreprises à vendre des produits et services complexes. Sa technologie permet d’automatiser et de personnaliser les échanges avec les clients, en adaptant les recommandations en temps réel en fonction du profil et du besoin exprimé. Contrairement aux solutions traditionnelles de chatbots, souvent limitées à des scénarios préconçus, Kleio mise sur une approche multi-modale et contextuelle, offrant une fluidité conversationnelle inégalée. La solution a déjà convaincu des acteurs comme Showroomprivé, Havas Voyages et Effy, qui ont pu observer une amélioration significative de leur taux de conversion et de la satisfaction client.

Son développement est soutenu par des investisseurs de premier plan, notamment Serena et Daphni, ainsi que par des figures reconnues du secteur logiciel, dont Houman Behzadi, Julien Bellanger, Raphael Simon, Fred Hessabi et Dave Kellogg. Avec cette levée de 3 millions d’euros en seed, Kleio entend accélérer son développement produit et étendre son offre à de nouveaux secteurs tels que l’énergie, l’automobile, les services financiers, la beauté et l’immobilier.