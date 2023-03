Splio fait l’acquisition de Tinyclues pour faire entrer son CRM dans l’ère de l’IA.

Avec notre partenaire THE RAMP, gérez les campagnes publicitaires de tous vos points de vente sur l'ensemble des leviers publicitaires

C’est l’une des startups les plus prometteuse de la FrenchTech, Tinyclues, développe une solution de marketing prédictif de nouvelle génération. L’IA de Tinyclues analyse avec précision les données First-Party des marques pour que les équipes CRM puissent prédire l’intention d’achat de leurs clients et ainsi lancer des campagnes en quelques minutes. Par exemple, quand un e-commerçant sélectionne le produit qu’il souhaite promouvoir, Tinyclues lui propose l’audience susceptible d’être intéressée par ce produit. «Nous captons les signaux implicites contenus dans les données afin de permettre aux marketeurs de créer, en quelques clics, des campagnes d’animation commerciale ciblées, sans mobiliser de data scientists»

Tinyclues a levé depuis sa création en 2010 par David Bessis et Jakob Haesler plus de 25 millions d’euros auprès d’ISAI, ELAIA, Alven et EQT Ventures au cours de trois tours de table.

L’acquisition de Tinyclues permet à Splio de renforcer son CRM avec cette nouvelle couche d’analyse. « L’IA est devenue la nouvelle norme pour mieux connaître ses clients ou personnaliser les communications marketing à grande échelle, quelles que soient les industries ou tailles de business. L’Individuation® Marketing basée sur le Machine Learning était une première réponse à ces enjeux. La plateforme de Tinyclues, en y ajoutant le Deep Learning, renforce notre leadership et nous offre de nouvelles opportunités de croissance, tant sectorielles que géographiques. » déclare Mireille Messine, CEO de Splio.

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué, David Bessis devient Président du conseil de surveillance de Splio, aux coté des deux co CEO de Splio, Mireille Messine et Gregory Chapron.

Nous recevons ce dernier pour nous parler plus en détail de cette acquisition.