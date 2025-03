SPORE.BIO entre au classement WE INNOVATE 500 à la 36ᵉ place pour sa solution mélant intelligence artificielle, photonique et chimiométrie.

Spore.Bio est notre startup du jour lauréate du classement WE INNOVATE 500 2025, classée en 36ème position, félicitations aux équipes!

Dans les laboratoires, la détection de bactéries prend encore trop de temps. Entre 5 et 20 jours, c’est le délai moyen nécessaire pour confirmer une contamination dans les secteurs agroalimentaire, pharmaceutique ou cosmétique. Un laps de temps trop long face aux exigences de réactivité et aux risques sanitaires. Pendant ce temps, les stocks sont bloqués, les risques de rappel s’accumulent, et la pression réglementaire monte.

C’est ce goulet d’étranglement que Spore.Bio veut faire disparaître. Fondée en 2023, la startup française propose une technologie de rupture : une détection microbiologique instantanée, réalisée directement sur site, sans incubation, sans délai, sans manipulation manuelle. Le cœur de cette innovation ? Un savant mélange d’intelligence artificielle, de photonique et de chimiométrie, capable d’analyser en quelques secondes la charge bactérienne d’un échantillon grâce à la lumière.

Derrière cette promesse technologique, un trio fondateur aux profils complémentaires : Amine Raji (CEO), Maxime Mistretta (CTO) et Mohamed Tazi (COO). Ensemble, ils ont mis au point un dispositif capable de détecter en temps réel toute anomalie microbiologique et d’alerter immédiatement les équipes qualité, réduisant ainsi les risques de contamination et les arrêts de production.

Et l’industrie répond présent : plus de 200 usines se sont déjà positionnées pour intégrer la technologie. Spore.Bio collabore activement avec plusieurs grands groupes pour peaufiner son système, et s’appuie sur un partenariat stratégique avec l’Institut Pasteur, qui lui donne accès à l’une des plus grandes souchothèques de bactéries au monde.

La startup accélère aussi sur le plan stratégique. Elle vient de racheter Greentropism, une société spécialisée dans l’analyse spectroscopique par IA, renforçant ainsi ses expertises en optique et en prédiction microbiologique.

Dernier jalon : une levée de fonds de 22 millions d’euros, menée par Singular, avec la participation de Point 72 Ventures, 1st Kind Ventures (Peugeot Family Office), Station F, Lord David Prior, LocalGlobe, No Label Ventures et Famille C (Clarins). Au total, 30 millions d’euros ont été levés depuis sa création.