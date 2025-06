Grammarly lève 881 millions d’euros pour devenir la plateforme d’agents IA du quotidien

En 2025, Grammarly n’est plus seulement un assistant d’écriture et entend désormais s’imposer comme une plateforme centrale d’agents IA. L’entreprise, fondée en 2009 à Kiev annonce un tour de table d’un milliard de dollars (soit près de 881 millions d’euros) auprès de General Catalyst, et réaffirme un virage stratégique amorcé avec l’acquisition de Coda, une solution collaborative adoptée par plus de 50 000 équipes dans le monde.

« Intégrer Coda et Grammarly a débloqué un immense potentiel sur la manière dont les gens travaillent et communiquent », affirme Shishir Mehrotra, CEO de Grammarly. Il précise : « Le soutien de General Catalyst renforce notre capacité à croître plus vite et plus durablement pour atteindre les millions de personnes qui peuvent bénéficier de nos outils. »



TL;DR Grammarly veut devenir le copilote IA universel pour la productivité 👥 Pour qui est-ce important ? Pour les directions produit, marketing et tech en entreprise

Pour les professionnels de la rédaction, de la communication et de l’éducation

Pour les investisseurs surveillant les plateformes IA appliquées

Pour les éditeurs SaaS souhaitant intégrer des agents IA contextuels 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Grammarly lève 881M€ pour se repositionner comme plateforme IA de productivité

Le rachat de Coda permet d’orchestrer des agents IA dans les workflows métiers

La plateforme est intégrée à plus de 500 000 apps, favorisant un usage massif

Elle se positionne comme alternative aux écosystèmes fermés de Microsoft et Google 🔧 Ce que ça change concrètement Des agents IA spécialisés pour la rédaction, la synthèse, la gestion documentaire

Une approche modulaire et agnostique, adaptable aux outils déjà utilisés

Une ouverture vers des cas d’usage métiers (éducation, RH, juridique, sales)

Une montée en gamme face aux concurrents européens encore très segmentés

Une bascule vers l’IA appliquée au travail

La plateforme combine désormais des outils de génération, de reformulation, de résumé, d’analyse de ton et de planification dans une interface unifiée. Son ambition est de permettre à chaque utilisateur, étudiant, freelance, entreprise, d’accéder à des agents IA spécialisés dans la communication et l’organisation du travail, au sein même de ses outils quotidiens.

Grammarly se déploie déjà dans plus de 500 000 applications et environnements de travail. Son infrastructure n’impose pas de rupture d’usage et s’intègre, module par module, dans les plateformes existantes (navigateur, email, éditeur de texte, plateformes de support, etc.).

La ruée vers les agents IA

Depuis la généralisation des LLMs en 2023-2024, une nouvelle bataille s’est engagée, celle de l’usage. Les acteurs qui l’emportent sont ceux qui réussissent à combiner puissance de l’IA et pertinence contextuelle. Grammarly s’inscrit dans cette dynamique en misant sur une approche « low infra, high impact » : pas de modèle fondation maison, mais une orchestration poussée des fonctions IA autour de l’utilisateur.

L’enjeu est de créer un co-pilote linguistique universel, capable d’accompagner chaque tâche, du brouillon d’email à la formalisation d’un document stratégique.

Une concurrence fragmentée, mais pressante

Acteur Positionnement Atout majeur Limite actuelle Microsoft Copilot Suite Office enrichie par l’IA Couverture applicative Dépendance à l’écosystème Microsoft Google Workspace AI IA intégrée à Gmail, Docs, Sheets Rapidité de déploiement Fonctions encore limitées Notion AI Espace collaboratif intelligent Flexibilité et modularité Moins adapté aux grands comptes Jasper / Writer Génération de contenu marketing ciblé Spécialisation sectorielle Usage restreint Grammarly Agents IA dans les flux de communication Intégration massive, neutralité SaaS Moins identifié comme outil collaboratif

Grammarly se positionne à la croisée de plusieurs tendances : la correction linguistique, la productivité contextuelle, et la standardisation des échanges en entreprise.

Vers une plateforme d’orchestration d’agents

L’acquisition de Coda permet d’envisager une plateforme où plusieurs agents interagissent dans un même document, selon les rôles et objectifs de chacun. Un chef de projet, un rédacteur marketing et un responsable juridique pourraient collaborer via des IA spécialisées dans leur domaine.

À terme, Grammarly pourrait offrir une interface unifiée où chaque tâche, réponse client, synthèse de réunion, relecture contractuelle, est pilotée par un agent IA adapté au contexte métier, connecté aux données internes de l’entreprise.

Utilisation des fonds

Les 881 millions d’euros levés auprès de General Catalyst seront utilisés pour :

Accélérer le développement produit (notamment les agents métier et les intégrations profondes)

Étendre les forces commerciales à l’échelle internationale

Poursuivre une stratégie d’acquisitions ciblées dans l’IA appliquée et les outils de collaboration

Grammarly entend renforcer sa présence sur les segments entreprises et éducation, tout en maintenant une base utilisateurs B2C forte avec ses offres gratuite et Pro.