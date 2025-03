UK–USA : la taxe Gafa en monnaie d’échange / Vinted fait son entrée dans le luxe / L’intelligence nationale ne s’externalise pas

Vers un deal UK–USA : la taxe Gafa en monnaie d’échange Pour éviter une nouvelle guerre commerciale avec Washington, Londres envisagerait de supprimer sa taxe sur les géants du numérique, en vigueur depuis 2020. Une concession stratégique dans le cadre des négociations d’un accord de “prospérité économique” avec les États-Unis, alors que Donald Trump menace d’imposer de lourds droits de douane aux pays européens jugés hostiles aux intérêts fiscaux américains. Le retrait de cette taxe, qui rapportait près de 950 millions d’euros par an, servirait de gage à la Maison Blanche en échange d’une exemption tarifaire pour les exportateurs britanniques. Vinted fait son entrée dans le luxe avec “House of Vinted” Vinted ouvre “House of Vinted”, une boutique éphémère sans vente sur place, accessible uniquement sur invitation. Objectif : redorer son image face à la concurrence de l’ultra fast fashion en misant sur la désirabilité et l’expérience physique. La seconde main entre dans une nouvelle ère, entre montée en gamme symbolique et pression sur les volumes. Le plan de redressement d’Hopium validé par le tribunal de Paris Le tribunal des activités économiques de Paris a officiellement arrêté, vendredi 21 mars, le plan de redressement d’Hopium, après avoir constaté la conformité aux exigences légales. Ce plan, déjà largement soutenu par les actionnaires, vise à faire émerger l’entreprise comme un acteur clé de la mobilité lourde à l’hydrogène d’ici 2028-2030. « Cette décision marque la fin d’une période d’incertitude », a déclaré Stéphane Rabatel, PDG d’Hopium. Perplexity dévoile sa vision d’un TikTok “transparent” sous contrôle américain La startup américaine Perplexity, spécialisée dans la recherche basée sur l’IA, a présenté sa vision stratégique d’un TikTok relancé par des acteurs américains, en cas de rachat forcé de la plateforme d’ici le 5 avril. Elle propose une refonte complète de l’algorithme de recommandation, jugé manipulable par ByteDance. Perplexity souhaite ouvrir le code source, rapatrier l’infrastructure sur des serveurs américains, et intégrer ses propres technologies d’IA (dont Nvidia Dynamo) pour améliorer la pertinence et la traçabilité des contenus. Déjà candidate au rachat en janvier, la startup négocie actuellement un tour de table sur la base d’une valorisation de 18 Md$, tandis que la valorisation de TikTok est estimée entre 30 et 50 Md$. Parmi les autres prétendants figurent Oracle, Frank McCourt, Alexis Ohanian ou encore le créateur MrBeast. L’UE préparerait une amende record contre Meta pour non-respect du DMA Selon le NYPost, La Commission européenne s’apprêterait à infliger à Meta une amende pouvant dépasser 1 milliard de dollars pour avoir enfreint le Digital Markets Act. En cause : son modèle “pay or consent” jugé non conforme aux règles sur l’usage des données personnelles. Une injonction de mise en conformité est également attendue. Cette sanction pourrait relancer les tensions transatlantiques, alors que Donald Trump dénonce une “extorsion européenne” visant les géants tech américains. EToro dépose son dossier d’introduction en Bourse après une envolée de son chiffre d’affaires La plateforme de trading EToro a officiellement déposé son dossier d’IPO auprès de la SEC, révélant un chiffre d’affaires record de 12,6 milliards de dollars en 2024, contre 3,89 milliards l’année précédente. Le bénéfice net a bondi à 192 millions de dollars, soutenu à 96 % par les revenus liés aux cryptoactifs, qui ont connu un fort rebond sous l’administration Trump. Fondée en 2007, EToro avait échoué à entrer en Bourse via un SPAC en 2022. L’opération, pilotée par Goldman Sachs, Jefferies, UBS et Citigroup, prévoit une cotation au Nasdaq sous le ticker ETOR.

Apple prépare des Apple Watch dotées de caméras et de fonctions d’intelligence visuelle d’ici 2027

Apple envisage d’intégrer des caméras à ses prochaines générations d’Apple Watch, selon les révélations de Mark Gurman pour Bloomberg. L’objectif : permettre à la montre de « voir » son environnement et d’interagir via des fonctions d’intelligence artificielle avancées. Deux approches seraient à l’étude : une caméra dissimulée sous l’écran pour les modèles standards, et un capteur latéral pour la version Ultra, plus épaisse. Ces montres devraient être lancées à l’horizon 2027, en même temps que les AirPods équipés de caméras.

+ HARD RESET: 🇫🇷 L’IA est une affaire d’État.

Elle structure nos décisions, notre justice, notre fiscalité. La confier à d’autres, c’est céder notre intelligence.L’IA n’est pas neutre. Elle est politique. Elle doit nous ressembler — ou elle nous remplacera.

NOUVEAU 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. 👉 Suivez l’essentiel de la tech sans le blabla. Des insights, des exclus, et ce qui compte vraiment. Abonnez-vous à notre channel WhatsApp et gardez une longueur d’avance !

👉 À lire: L’intelligence nationale ne s’externalise pas

+ Edition spéciale WE INNOVATE 500

+ ZERO TRUST ZONE

Joffrey Célestin-Urbain nommé directeur du Campus Cyber

Fort de 17 ans dans la haute fonction publique d’État, Joffrey Célestin-Urbain vient d’être nommé à la tête du Campus Cyber. Ancien haut cadre du ministère de l’Économie et des Finances, il a notamment contribué à la direction de la politique publique de sécurité économique française. Il a exercé dans des environnements sensibles et internationaux : 7 ans à la Direction générale du Trésor, 5 ans à la Direction générale des Entreprises, 3 ans à Washington comme représentant de la France auprès de la Banque interaméricaine de développement, puis 2 ans au ministère de la Transition écologique.

Signal : un journaliste reçoit par erreur les plans d’une frappe américaine au Yémen

Jeffrey Goldberg, rédacteur en chef de The Atlantic, a été ajouté à un groupe Signal où circulaient des informations détaillées sur une attaque imminente contre les Houthis. Horaires, cibles, armes : tout s’est vérifié. Reste une question vertigineuse : fuite de haut niveau ou manipulation savamment orchestrée ? Une affaire qui expose les failles critiques des canaux de communication sécurisés

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

enza lève 6,75 millions de dollars pour bâtir une infrastructure de paiement digitale en Afrique

La startup enza, spécialisée dans les solutions de paiement pour les banques et fintechs africaines, a levé 6,75 millions de dollars en seed auprès d’Algebra Ventures et Quona Capital. Fondée par des experts du secteur, l’entreprise fournit une infrastructure unifiée — cartes, wallets, paiements en temps réel — adaptée aux besoins locaux. Son objectif : réduire le coût des transactions digitales et favoriser l’inclusion financière des PME et populations sous-bancarisées du continent. Déjà active en Égypte, au Nigeria et en Afrique du Sud, enza entend accélérer son déploiement pan-africain.

ABEX lève 5 millions de livres sterling pour renforcer son infrastructure de trading algorithmique sur les actifs numériques

La société britannique ABEX, spécialisée dans l’exécution algorithmique ultra-rapide pour les marchés d’actifs numériques, a levé 5 millions de livres sterling (6 millions de dollars) auprès de MMC Ventures. Cette levée permettra à l’entreprise d’accélérer le développement de ses algorithmes de trading destinés aux acteurs institutionnels, d’étendre son équipe R&D, et d’ouvrir de nouveaux produits, notamment en trading dérivés et matched principal trading. ABEX s’adresse aux hedge funds, brokers et desks OTC.

Cassandra.app lève 2 millions d’euros pour optimiser les investissements publicitaires grâce à l’IA

La startup milanaise Cassandra.app a levé 2 millions d’euros en seed auprès d’Italian Founders Fund, PitchDrive, Webranking, Mana Ventures et plusieurs business angels. Fondée en 2023, l’entreprise développe une plateforme d’optimisation budgétaire publicitaire reposant sur l’IA et le Marketing Mix Modelling. Cassandra.app remplace les modèles obsolètes d’attribution par des tests d’incrémentalité automatisés, permettant aux marques de maximiser leur ROI avec une précision algorithmique. Avec plus de 60 clients dans le monde, 500 M€ de dépenses médias analysées par an, et 1 M€ de revenus récurrents atteints en 16 mois, la startup prévoit d’accélérer son expansion internationale et d’intégrer prochainement la technologie Meridian de Google.

+ AGENDA

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: