Startup, comment réussir son développement international?

Business France joue un rôle crucial dans l’accompagnement des entreprises françaises vers l’internationalisation, offrant des services variés tels que l’export, l’investissement, et le volontariat international en entreprise (VIE). Avec les programmes Booster, Business France aide à surmonter les défis culturels et de marché, en mettant l’accent sur la préparation, l’adaptation aux évolutions, et le succès à long terme.

Les success stories de nombreuses entreprises françaises illustrent l’efficacité de cette approche, soulignant l’avantage compétitif du « Made in France » sur la scène internationale.

Pour en parler nous recevons Olivier Meglioli, Senior Trade Advisor de BUSINESS FRANCE :