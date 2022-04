Plus de 29 milliards de dollars ont été investis en 2021 par les fonds d’investissements dans des crypto actifs, un chiffre 5 fois plus important que l’année précédente, et qui devrait encore se démultiplier dans les années à venir. Si les principales plateformes d’exchange proposent des solutions professionnelles à l’instar de coinbase pro, les outils pour aider les investisseurs dans la gestion de leurs crypto actifs commencent à apparaitre.

Installée à Metz, SUN ZU Lab analyse les données des principales plateformes d’échanges de cryptomonnaie comme Coinbase ou Kraken, afin de produire des indicateurs de liquidité, pour permettre aux investisseurs d’optimiser leurs stratégies d’exécution et d’optimiser la gestion des coûts de transactions de leurs opérations.

Créée mi 2020, par Stéphane Reverre, spécialiste des marchés de capitaux et Vincent Madrenas, spécialiste des crypto-monnaies, Sunzulab emploie une quinzaine de collaborateurs afin de développer un tableau de bord pour remplacer les rapports d’analyses qui sont aujourd’hui produit et intégrer des outils d’analyses complets.

La startup a d’ailleurs convaincu plusieurs de ses clients d’investir dans le projet, ainsi Olivier Chevillon, CEO de la société de gestion d’actifs numériques DFi Labs est devenu Business Angel de SUN ZU Lab. “J’ai été séduit par la combinaison unique d’une vision crypto native et d’une expérience en finance traditionnelle d’une équipe de haut niveau. La tech développée par SUN ZU Lab permet de produire des modèles d’aide à la décision qui n’existaient pas jusqu’à présent”

SUN ZU Lab a également convaincu les fonds d’investissement Elaia et Kima Ventures de prendre part à ce 1er tour de table d’un montant de 1,5 millions d’euros, qui va permettre à la startup d’accélérer ses développements.

Pour en parler en détails, nous recevons aujourd’hui Stéphane Reverre le CEO de la FinTech SUN ZU Lab.