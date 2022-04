Apple et les syndicats, peines maximales pour Deliveroo France, Netflix dévisse en bourse… les infos à ne pas manquer mercredi 20 avril.

Bonne ambiance syndicale chez Apple aux Etats Unis

Des salariés du principal magasin Apple de New York tentent d’y créer un syndicat. « Grand Central est un magasin extraordinaire avec des conditions de travail uniques qui rendent un syndicat nécessaire pour garantir à notre équipe le meilleur niveau de vie possible dans ce qui s’est avéré être une période extraordinaire entre la pandémie de Covid-19 en cours et une inflation des prix sans précédent pour notre génération ». déclarent les représentants du syndicat FWSU

Ces salariés de la firme de Cupertino veulent être payés au moins 30 dollars de l’heure et obtenir plus de congés payés.

Toutefois il n’est pas simple de créer un syndicat au pays de l’Oncle Sam: dans un premier temps les protagonistes doivent convaincre au moins 30% des salariés du magasin pour obtenir l’organisation d’un vote approuvant ou rejetant la création d’un syndicat dans l’établissement. C’est seulement à l’issue positive du vote, qu’un groupe pourra être constitué.

Les initiateurs de ce processus sont encartés sous la banniere FWSU, qui ne dévoilera pas leur identité afin de les protéger.

Selon le Washington Post, qui cite des employés souhaitant rester anonymes par peur de perdre leur emploi, les salariés d’au moins trois autres magasins Apple dans le pays sont en train de s’organiser.

S’ils parviennent à leurs fins, Apple rejoindrait Starbucks et Amazon sur la liste de multinationales faisant actuellement face aux États-Unis à une campagne de syndicalisation.

Peines maximales pour Deliveroo France et ses 3 anciens dirigeants.

Au terme d’une semaine d’audience au mois de mars et face à une centaine de livreurs parties civiles aux cotés de la CGT, l’Union Solidaires, SUD-Commerces et services, SUD-Commerces et services Ile-de-France et le Syndicat national des transports légers, les anciens dirigeants de Deliveroo France écopent de lourdes condamnations de la part de la 31e chambre du tribunal judiciaire, qui les a déclaré coupables de délit de travail dissimulé entre 2015 et 2017.

La chambre correctionnelle a suivi les réquisitions de la procureure, en retenant les peines maximales prévues par la loi. Deliveroo France est condamnée à 375 000 euros d’amendes. Pour leur part, les anciens dirigeants de Deliveroo France, Adrien Falcon et Hugues Decosse sont condamnés avec sursis à douze mois de prison et à cinq ans d’interdiction de gérer une entreprise. Elie de Moustier est de son coté condamné à quatre mois de prison avec sursis.

Selon la Présidente du tribunal « la question n’est pas celle de savoir si le statut de travailleur indépendant est, ou pas, un statut juridique satisfaisant, mais de constater qu’en l’espèce il s’est agi pour Deliveroo d’un habillage juridique fictif ne correspondant pas à la réalité de l’exercice professionnel des livreurs »

Débris spatiaux: Washington s’engage à ne plus effectuer de tests

antisatellites

Washington a annoncé s’engager à ne plus procéder à des tests de missiles antisatellites, qui génèrent des milliers de dangereux débris dans l’espace, une mesure qualifiée mardi « d’important pas en avant » par le patron de la Nasa. Les Etats-Unis, qui sont les premiers à faire cette promesse, ont encouragé toutes les autres nations à suivre leur exemple, dans le but d’établir « une nouvelle norme internationale pour un comportement responsable dans l’espace », selon un communiqué de la Maison Blanche.

« Cela est particulièrement important sachant qu’un nombre croissant d’Etats et d’entités non gouvernementales comptant sur des services spatiaux sont vulnérables face aux débris », a-t-elle souligné.

Cette annonce intervient cinq mois après un tir de missile antisatellite par la Russie, contre l’un de ses propres satellites. Ce test avait provoqué un nuage de débris ayant contraint les astronautes dans la Station spatiale internationale à se réfugier temporairement dans leurs vaisseaux, afin de se préparer à une éventuelle évacuation d’urgence en cas de collision. Washington avait alors dénoncé un comportement « dangereux et irresponsable ».

Netflix dévisse de 24% à la bourse de Wall Street.

Alors que Netflix comptait gagner 2,5 millions d’abonnés supplémentaires la société a au contraire, perdu, 200 000 abonnés et comptabilise désormais 221,64 millions d’abonnements. Une première depuis plus de dix ans sanctionnée par une chute de plus de 24% de son action dans les échanges électroniques après la clôture de Wall Street mardi.

Cette baisse s’explique par la difficulté d’acquérir de nouveaux abonnés dans toutes les régions du monde, mais aussi à la suspension du service en Russie.

Toutefois Netflix réalise 7,9 milliards de dollars de chiffre d’affaires de janvier à mars, soit près de 10% de plus qu’il y a un an, en raison de la forte hausse d’abonnements en 2021.

