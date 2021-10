Swile, nouvelle licorne française après une levée de 200 millions de dollars menée par SoftBank

Swile (ex-Lunchr) poursuit son ambition de devenir un acteur international des titres-restaurants dématérialisés grâce à un nouveau tour de table de 200 millions de dollars en série D, portant sa valorisation à plus d’un milliard de dollars. L’opération a été menée par SoftBank, avec la participation des investisseurs historiques Eurazeo, Index Ventures, Bpifrance et Headline. Ce tour de table intervient plus d’un an après la dernière levée de fonds de Swile, d’un montant de 70 millions de dollars déjà.

Swile devient ainsi la huitième startup à rejoindre le cercle des licornes françaises en 2021, et la 19ème licorne de la FrenchTech. Elle succède ainsi à Vestiaire Collective qui vient de lever 178 millions de dollars, également auprès de SoftBank, Alan, Back Market, Shift Technology, la FinTech Ledger, Younited et plus récemment Sorare, qui a signé la plus grosse levée de fonds de la French Tech avec une série B de 680 millions de dollars.

«Le fait que Swile devienne notre 19ème licorne est emblématique de l’essor fulgurant de la French Tech», commente Cédric O, Secrétaire d’Etat en charge de la Transition numérique et des Communications électroniques. «En quelques années seulement, les startups sont devenues des moteurs de croissance et de création d’emplois et ce sur tout le territoire, à l’instar de Swile à Montpellier. Alors que l’écosystème ne comptait que 3 licornes en 2017, il en compte désormais 19 et la French Tech devrait dépasser les 10 milliards d’euros levés en 2021».

13% du marché français

Lancé début 2017 par Loïc Soubeyrand, Swile propose une carte de paiement et une application mobile à destination des collaborateurs en entreprise. Elles regroupent certains avantages salariaux, à l’instar du titre-restaurant ou du titre-cadeau. La startup française s’est lancée sur un marché déjà investi par de grands groupes à l’instar de Sodexo, Edenred, Up et Natixis. Les quatre sociétés historiques, surnommées « le cartel des titres-restaurant », ont longtemps cadenassé le marché avant de voir l’irruption de startups concurrentes, à l’instar de Resto Flash.

L’entreprise montpelliéraine revendique aujourd’hui 13% du marché des titres-restaurant en France et ne cesse de croître. En janvier dernier, elle a signé un contrat avec le groupe Carrefour qui lui permet d’atteindre pas moins de 62 000 salariés. Swile, qui opère en France et au Brésil, compte 15 000 entreprises clientes dont des pointures de la Tech à l’instar de Doctolib, Spotify ou encore Airbnb.

Sur le marché des chèques cadeaux dématérialisés, les géants du secteur ne comptent pas se laisser distancer. Le mois dernier, le géant français Sodexo mettait la main sur la startup Wedoogift, en prenant une participation majoritaire de 56%. À eux deux, Sodexo et Wedoogift comptent près de 50 000 clients et 5 millions de salariés utilisateurs.

Swile: les données clés

Fondateur : Loïc Soubeyrand

Création : 2016

Siège social : Montpellier

Activité : carte titre-restaurant et cadeau

Financement: 200 millions de dollars en série D auprès de SoftBank, avec la participation des investisseurs historiques Eurazeo, Index Ventures, Bpifrance et Headline.