Thomas Reynaud (iliad) met les pieds dans le plat : 6 propositions pour sauver la tech européenne

A l’issue de Vivatech, le PDG du groupe iliad, Thomas Reynaud, a lancé un appel sans détour à une mobilisation collective en faveur de la souveraineté technologique européenne. Dans un message publié sur LinkedIn, il résume en quelques lignes un sentiment de plus en plus partagé parmi les industriels du numérique, l’Europe est encore trop dépendante des technologies étrangères, qu’elles soient américaines ou chinoises, et ne peut plus se permettre d’attendre.

« Finies les hésitations. Place à l’action », écrit-il en ouverture. Un ton direct, assorti d’un constat répété dans les échanges qu’il dit avoir eus avec le ministre de l’Économie, Éric Lombard, le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci, et Clara Chappaz, en charge du numérique. Le dirigeant du groupe iliad, maison mère de Free et de l’opérateur cloud Scaleway, a détaillé six propositions, adressées aux pouvoirs publics, pour renforcer la compétitivité industrielle européenne à l’heure de l’IA.

Une commande publique exemplaire

Le point de départ de l’appel de Thomas Reynaud est que la puissance publique doit jouer un rôle moteur. Il plaide pour l’instauration d’un European Buy Act, sur le modèle du Buy American Act aux États-Unis. Celui-ci permettrait de réserver certains marchés publics aux fournisseurs européens, ou d’introduire des critères de souveraineté technologique dans les appels d’offres.

Une énergie compétitive et fiscalement alignée

La compétitivité passe également par l’énergie. Thomas Reynaud souligne que « nos concurrents accèdent à une énergie deux fois moins chère ». Cette différence de coût pénalise directement les acteurs européens de l’IA, dont les besoins en calcul sont extrêmement énergivores. Il rappelle que l’intelligence artificielle est une industrie comme une autre et qu’elle nécessite un soutien au même titre que l’automobile ou la chimie.

Une gestion stratégique du foncier

Le dirigeant met en garde contre les effets de la spéculation foncière, qui freine l’installation rapide d’infrastructures critiques comme les data centers. Il appelle à une gestion plus fluide et plus stratégique de l’accès au foncier, assortie d’un « fast track » pour l’accès à l’énergie. Il estime que les bénéfices de l’IA ne doivent pas revenir quasi exclusivement à des intérêts extra-européens.

Une stabilité fiscale et réglementaire

Thomas Reynaud insiste également sur la nécessité de cohérence et de prévisibilité dans l’environnement réglementaire. « On ne peut pas changer les règles du jeu chaque année », affirme-t-il. Une remarque qui fait écho aux nombreuses critiques émises par des entrepreneurs sur la volatilité des normes fiscales ou environnementales, et leurs effets dissuasifs sur l’investissement industriel à long terme.

Un marché européen harmonisé

Dans le prolongement du débat sur la régulation du cloud et la cybersécurité, le PDG d’iliad appelle à une qualification EUCS High+ qui n’exclurait pas les acteurs européens. Le projet de certification européenne soulève en effet de nombreuses interrogations, notamment sur les critères d’extraterritorialité susceptibles de désavantager des entreprises locales face à AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud.

Une stratégie offensive sur les talents

Enfin, il conclut par un point fondamental, la capacité à attirer, former et retenir les talents. Thomas Reynaud insiste sur la nécessité de maintenir des filières scientifiques d’excellence pour relever le défi de l’IA et des technologies numériques, condition sine qua non pour éviter une dépendance prolongée vis-à-vis de l’extérieur.

Une vision industrielle qui dépasse le cadre télécom

En s’exprimant ainsi, Thomas Reynaud prend la parole au nom d’une génération d’industriels qui ne se contentent plus de suivre le rythme des politiques publiques. Bien entendu il défend les intérêts de son groupe, mais l’intérêt de l’Etat est d’accélérer une politique industrielle cohérente au service de l’autonomie numérique européenne. Scaleway, filiale cloud d’iliad, est l’un des fournisseurs européens à proposer une offre compétitive sur le marché de l’IA infrastructurelle, face à des géants américains largement soutenus par leurs États.

Ce positionnement résonne avec d’autres prises de paroles comme celles d’OVHcloud, Eviden ou Atos, qui appellent à un alignement plus ferme entre discours politique et arbitrages budgétaires.