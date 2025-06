Coralogix lève 107 millions d’euros et déploie ses agents IA face à Datadog

Alors que le marché de la donnée dominé par des géants comme Datadog, Splunk ou New Relic, Coralogix mise sur l’IA agentique. La startup israélienne, spécialisée dans l’analyse de données applicatives et l’observabilité cloud, vient de lever 107 millions d’euros pour renforcer sa stratégie de croissance fondée sur l’intelligence artificielle.

Si l’entreprise n’est toujours pas rentable, depuis 2022, Coralogix affirme avoir multiplié son chiffre d’affaires par sept. Elle consacre près de 75 % de ses revenus à la recherche et développement, un choix stratégique assumé, que son cofondateur et CEO Ariel Assaraf justifie sans détour : « Les entreprises qui réussissent dans notre secteur investissent massivement en R&D et atteignent tardivement la rentabilité », une trajectoire qu’il compare à celles suivies par Datadog ou Splunk.

Coralogix accélère aussi sur le front des produits en dévoilant mardi Olly, un agent IA conversationnel conçu pour simplifier la supervision des infrastructures cloud. L’ambition est de proposer une interface de pilotage data qui s’adresse à des équipes de plus en plus hétérogènes. Alors que les architectures cloud et les microservices complexifient la gestion des logs, métriques et traces, Olly entend offrir une expérience de monitoring unifiée, pilotée par la voix ou le texte.

En décembre 2024, Coralogix a racheté Aporia, une startup israélienne spécialisée dans la surveillance de modèles d’intelligence artificielle, pour consolider son offre en observabilité IA. « Si une acquisition stratégique permet de renforcer notre expertise IA, nous la ferons, même si elle est d’envergure », a indiqué Ariel Assaraf à Reuters, confirmant une stratégie offensive sur le recrutement de talents dans ce domaine.

La startup, fondée en 2015 à Tel Aviv par Ariel Assaraf, Yoni Farin, Guy Kroupp, et Lior Redlus, a levé 115 millions de dollars (environ 107 millions d’euros) auprès de NewView Capital (lead), Canada Pension Plan Investment Board et NextEquity Partners. La société avait déjà levé 142 millions de dollars en 2022. Sa valorisation dépasse désormais 1 milliard de dollars. Coralogix revendique plus de 7 000 clients à travers le monde.