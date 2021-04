Télémédecine: la startup française Biloba lève 1,4 million d’euros auprès d’Aglaé Ventures et ID4

La téléconsultation a décidément de beaux jours devant elle. Alors que le Français Qare vient d’être racheté par le groupe britannique HealthHero pour devenir un champion européen dans ce secteur, c’est aujourd’hui une startup spécialisée dans la téléconsultation pédiatrique qui annonce sa deuxième levée de fonds. Huit mois seulement après son premier tour de table de 1,2 million d’euros en amorçage, Biloba lève aujourd’hui 1,4 million d’euros auprès d’Aglaé Ventures et ID4, avec la participation des investisseurs existants, à savoir Calm/Storm Ventures, Inventures, Acequia Capital et de business angels.

Lancé en 2018 par Benjamin Hardy et Baptiste Rousseau, la startup parisienne a développé une messagerie instantanée permettant aux parents d’accéder facilement et rapidement à des professionnels pédiatriques pour répondre à leurs questions. Composée de médecins, infirmiers ou encore sages-femmes, l’équipe de Biloba est disponible tous les jours de 8h à 22h et promet une réponse en moins de 10 minutes via le chat. Les parents peuvent leur envoyer une question accompagnée d’une photo ou d’une vidéo. Il n’y a cependant ni de conversation vidéo en temps réel ni de rendez-vous, et ces services ne sont pas remboursés par la sécurité sociale.

La santé par abonnement

Outre sa spécialisation en pédiatrie, la plateforme s’est démarquée par son modèle d’abonnement. En effet, Biloba offre une accès illimité à sa plateforme en échange d’un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel. Face à des plateformes de consultations en ligne très fortes en France comme Doctolib ou Qare, Biloba a misé sur la proximité entre le parent et le professionnel de santé, ainsi que sur l’instantanéité. Les interactions pour des problèmes anodins ou qui ne sont pas urgents sont ainsi plus fréquentes et peuvent permettre aux parents d’être entourés au quotidien. Depuis peu, Biloba peut également délivrer des ordonnances via son application.

« L’année dernière a été assez folle », commente Benjamin Hardy dans un post Medium annonçant la levée de fonds. « Nous avons lancé notre service il y a un peu plus de 12 mois, devenant la première entreprise à proposer des consultations médicales dans le cadre d’un abonnement illimité. Nous avons fait passer l’équipe de 4 à 16 personnes. Nous avons réinventé les ordonnances et les avons enfin rendues lisibles pour le monde des smartphones. »

Depuis le début de la pandémie de Covid-19, on a en effet pu observer un essor de la téléconsultation qui a profité à l’ensemble le secteur. En France, c’est néanmoins Doctolib qui a raflé la mise avec plus de 8 millions de téléconsultations enregistrées sur sa plateforme rien qu’en 2020.

Biloba : les données clés

Fondateurs : Benjamin Hardy et Baptiste Rousseau

Création : 2018

Siège social : Paris

Activité : téléconsultation, messagerie

Financement : 1,4 million d’euros auprès d’Aglaé Ventures et ID4, avec la participation des investisseurs existants, à savoir Calm/Storm Ventures, Inventures, Acequia Capital et de business angels.