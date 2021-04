Comment la filière de l’eau tente de se transformer grâce au numérique

Pollution, amélioration du rendement d’eau potable en repérant rapidement les fuites, meilleure information du grand public sur sa consommation, les enjeux à adresser par la filière de l’eau sont nombreux. C’est d’ailleurs dans ce contexte que les groupes Suez et Schneider Electric ont récemment annoncé la création d’une coentreprise pour développer des solutions numériques dans le domaine.

En ce qui concerne la maîtrise du rendement, les outils déployés prennent notamment la forme de capteurs. «Il s’agit par exemple de capteurs acoustiques qui nous permettent d’écouter la canalisation pour repérer-notamment la nuit quand il y a moins de bruit- s’il y a des fuites», illustre Sophie Altmeyer, responsable technique d’Hydreos, le pôle de la filière de l’eau dans le Grand Est, et membre de l’association France Water Team qui accompagne les acteurs de la filière de l’eau dans la préparation, la labellisation et la réalisation de leurs projets d’innovation.

«Certains capteurs mesurent plutôt les débits. Nous pouvons les positionner et découper la ville ou la région en secteurs et faire des bilans entre les quantités entrées et sorties pour voir s’il existe des pertes. A cela s’ajoute également la télérelève des compteurs chez l’usager pour valider les bilans en termes d’entrées et de sorties d’eau. Tous ces nouveaux outils permettent de comprendre où se trouve le problème et de pouvoir lancer des réparations sur le terrain», poursuit cette dernière.

Mais il s’agit maintenant d’aller plus loin, en jeu notamment le traitement de toutes les données collectées afin de vraiment les utiliser à leur plein potentiel ou encore l’intéropérabilité entre les différents outils déployés.

Une collectivité est passée de 150 000 à 59 millions de données collectées par an

«En 2016, beaucoup de collectivités étaient en passe d’installer un grand nombre de capteurs. Et nous sommes maintenant dans une phase où ces dernières récupèrent énormément de données», explique Sophie Altmeyer.

«Si je prends l’exemple d’une collectivité qui il y a 20 ans relevait ses compteurs quatre fois par an manuellement via 39 000 compteurs, elle récupérait 150 000 données par an. Cette collectivité a maintenant mis en place la télérelève, a installé des prélocalisateurs de fuite, et également des outils de sectorisation. Grâce à la télérelève, elle relève ses compteurs deux fois par jour et récupère désormais 59 millions de données. Il y a donc une évolution qui doit se faire par rapport à la gestion de la donnée qui découle de tous ces outils numériques».

