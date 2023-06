The Brandtech Group (ex-You & Mr Jones) étend son emprise dans le monde du marketing numérique avec l’acquisition de Jellyfish

Avec notre partenaire PLEO, ne perdez plus de temps avec les notes de frais!

The Brandtech Group, anciennement connu sous le nom de You & Mr Jones, continue d’étendre son influence dans le secteur du marketing numérique avec l’annonce de l’acquisition du groupe spécialisé dans la publicité numérique Jellyfish. Fondé par le célèbre David Jones, The Brandtech Group détient déjà une série d’entreprises prospères, notamment fifty-five, Oliver, Acorn-i et Collectively.

Avec l’ajout de Jellyfish à son portefeuille, The Brandtech Group renforce sa position en tant que leader mondial du marketing numérique. Depuis sa création en 2015, le groupe a réalisé neuf acquisitions, une stratégie d’expansion agressive qui lui a permis d’accumuler plus de 7 000 employés à travers le monde et de générer un revenu dépassant le milliard de dollars. L’acquisition de Jellyfish contribue de manière significative à ces chiffres, avec 2 000 employés rejoignant The Brandtech Group suite à l’acquisition.

En parallèle de l’acquisition, Fimalac, le groupe précédemment propriétaire de Jellyfish, a acquis une participation dans The Brandtech Group. Marc Ladreit de Lacharrière, à la tête de Fimalac, devient ainsi l’un des principaux actionnaires du groupe. Cette évolution illustre les liens forts et mutuellement bénéfiques qui se sont créés entre les deux entreprises.

L’acquisition a également entraîné des changements au sein de la direction de The Brandtech Group. Véronique Morali, présidente de Webedia et de Jellyfish, ainsi que Thomas Piquemal, directeur général délégué de Fimalac, rejoindront le conseil d’administration du groupe. Ces nominations renforceront l’expertise de la direction du groupe et contribueront à la réalisation de sa vision stratégique.