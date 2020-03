Theodo : « Les acteurs traditionnels ont pris conscience qu’ils devaient devenir des entreprises Tech »

Fondé en 2009, Theodo accompagne les grands groupes et les PME dans leur transformation numérique à travers des méthodes agiles. L’entreprise est aujourd’hui présente en France, au Royaume-Uni, aux Etats-Unis ainsi qu’au Maroc depuis peu à travers le rachat d’une entreprise locale. L’entreprise compte se développer en Afrique.

Theodo a mis près de 10 ans pour réaliser sa première levée de fonds. « Jusqu’à ce moment-là, nous avions réussi à avancer seul mais arriver à une certaine taille, avoir ces fonds nous permettaient de nous lancer aux Etats-Unis et de toucher des profils plus seniors », explique Julien Laure, CEO de Theodo. La société emploie aujourd’hui 300 personnes et génère un chiffre d’affaires de 30 millions d’euros.

Le marché de la transformation numérique est très concurrentiel avec une multitudes d’acteurs. »Pour que la transformation fonctionne, il faut une adhésion complète du top management et libérer des ressources pour avoir du temps nécessaire pour mettre en place cette transformation », affirme Julien Laure à notre micro.

Retrouvez l’interview complète de Julien Laure, CEO de Theodo:

