ThePackengers lève 14 millions d’euros pour industrialiser la logistique du e-commerce de l’art et du vintage

L’emballage et l’expédition des objets non emballés sont l’un des défis majeurs du commerce en ligne de l’art, du luxe et du vintage. ThePackengers s’est imposé en quatre ans comme la solution technologique de référence pour les plateformes d’enchères et de revente d’objets de collection, en automatisant un processus historiquement artisanal.

Derrière cette transformation, un système basé sur l’intelligence artificielle et l’analyse prédictive, capable d’identifier en quelques secondes le conditionnement optimal de chaque objet et d’en estimer le coût d’expédition. Une innovation qui a permis à l’entreprise de structurer un modèle plus efficace et jusqu’à trois fois moins cher que les acteurs traditionnels.

Un algorithme pour industrialiser l’emballage et optimiser la logistique

Le cœur technologique de ThePackengers repose sur un moteur de prédiction d’emballage combinant vision par ordinateur et modèles d’apprentissage automatique. En analysant les dimensions, la fragilité et la typologie d’un objet, l’algorithme sélectionne automatiquement les matériaux nécessaires et le conditionnement optimal.

Cette automatisation réduit le recours aux emballages standardisés et limite le volume inutilisé dans les colis, abaissant mécaniquement les coûts de transport et l’empreinte carbone. L’IA permet aussi d’optimiser l’organisation des collectes et des flux logistiques : ThePackengers intègre sa propre flotte de chauffeurs et d’emballeurs, ainsi que des entrepôts dédiés à l’optimisation des expéditions.

Déjà adoptée par la majorité des commissaires-priseurs et des plateformes spécialisées en Europe, au Royaume-Uni et aux États-Unis, la solution s’impose comme un standard sur ce segment de marché où l’emballage représente une part critique des coûts et des risques.

Accélération aux États-Unis et expansion du modèle au C2C

Après avoir consolidé sa présence en Europe, ThePackengers mise sur une expansion rapide aux États-Unis avec l’ouverture de nouveaux sites de collecte à Dallas, Boston, Miami, Denver, Chicago, Atlanta et Washington. Un déploiement qui cible le premier marché mondial du commerce d’objets d’art et de luxe, où la startup est déjà implantée à New York et Los Angeles.

En parallèle, l’entreprise s’attaque à un nouveau segment stratégique : le C2C (consumer-to-consumer). En mai 2025, elle inaugurera une plateforme logistique automatisée de 12 000 m² près de l’aéroport de Roissy, conçue pour répondre aux besoins croissants des particuliers revendant des objets sur des plateformes comme Vinted ou eBay. Une application mobile, prévue pour le deuxième trimestre, viendra compléter cette offre en facilitant la mise en relation des vendeurs et des services d’expédition optimisés.

Une levée de 14 millions d’euros pour renforcer la technologie et l’infrastructure

Pour soutenir ces développements, ThePackengers vient de boucler un tour de table de 14 millions d’euros avec la participation de ses investisseurs historiques Transolution, Weber Investissement et Reflexion Capital, qui avaient déjà investis 8 millions d’euros en 2022. Avec ce nouveau financement, la startup porte à 22 millions d’euros le total des fonds levés depuis sa création en 2020.