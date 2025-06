Thunder Code lève 7,8 millions d’euros pour automatiser la QA logicielle avec des agents IA

Fondée en 2025 entre Paris et Tunis, Thunder Code s’attaque à un maillon souvent négligé du cycle de développement logiciel à savoir l’assurance qualité (QA). En proposant une plateforme entièrement pilotée par l’intelligence artificielle, la startup ambitionne de transformer une fonction historiquement technique, lente et sous-dotée en un processus rapide, intelligent et accessible à tous.

TL;DR – Thunder Code lève 7,8M€ pour transformer la QA logicielle avec l’IA 👥 Pour qui est-ce important ? Les CTO, VP Engineering et équipes produit en recherche de solutions QA scalables

Les investisseurs tech intéressés par les plateformes IA-native en SaaS B2B

Les éditeurs logiciels confrontés à des cycles de test complexes et coûteux

Les cabinets de conseil en transformation numérique et qualité logicielle 💡 Pourquoi c’est stratégique ? Le marché mondial de la QA est estimé à 500 Md$ d’ici 2033

Thunder Code propose une automatisation complète via des agents IA experts

La plateforme permet de créer des tests en langage naturel, sans compétence technique

La startup se positionne face à Mabl, Functionize, Autify et Waldo

Levée de fonds structurante avec des investisseurs tech influents en Europe et Afrique du Nord 🔧 Ce que ça change concrètement Réduction du temps de test jusqu’à 90 % par rapport aux outils traditionnels

Maintenance automatique des tests grâce à l’IA (self-healing)

Déploiement de fonctionnalités CI/CD avancées pour les équipes DevOps

Accessibilité élargie : les équipes produit peuvent désormais contribuer à la QA

Expansion internationale et montée en puissance d’un acteur franco-tunisien du SaaS IA

La promesse de Thunder Code repose sur une automatisation complète des tests logiciels via une interface en langage naturel. Les utilisateurs n’ont plus besoin d’écrire de scripts ni de maîtriser des outils complexes : des agents IA spécialisés, appelés « expert personas », exécutent les tests, identifient les bugs, suggèrent des correctifs, et assurent la maintenance des scripts grâce à des fonctionnalités d’auto-réparation. La plateforme, compatible avec les environnements CI/CD, permettrait de réduire jusqu’à 90 % le temps de test tout en élargissant la couverture fonctionnelle.

Le marché mondial de la QA logicielle est estimé à 60 milliards de dollars en 2023 et pourrait dépasser 500 milliards à horizon 2033. Cette expansion s’appuie sur la généralisation du DevOps, la complexité croissante des stacks technologiques, et le besoin d’une couverture de test étendue dans un cycle de livraison en flux tendu. Dans ce contexte, la démarche IA-native de Thunder Code répond à une tension stratégique : automatiser sans alourdir, et démocratiser sans sacrifier la précision.

La startup se positionne face à une nouvelle génération de concurrents aux États-Unis et en Asie, comme Mabl, Functionize, ou Autify, qui combinent IA et no-code pour simplifier les workflows de test. Thunder Code entend se démarquer en combinant des agents intelligents capables d’assumer différents rôles (sécurité, accessibilité, UX) et une interface universelle pensée pour les utilisateurs non techniques.

Thunder Code cible les startups comme les grandes entreprises. La solution est pensée pour s’intégrer aux outils des développeurs, mais vise aussi les profils non techniques souvent éloignés des problématiques QA.

La société annonce aujourd’hui une levée de 7,8 millions d’euros en amorçage (9 millions de dollars). Le tour est mené par le fonds international Silicon Badia, avec la participation de Janngo Capital, Titan Seed Fund, et de plusieurs business angels stratégiques, Roxanne Varza (Station F), Quentin de Metz (Pennylane), Guillaume Amblard (investisseur IA), Karim Beguir (InstaDeep), et Sébastien Leang (Uptale). Les fonds permettront d’accélérer le développement produit, de renforcer l’infrastructure IA, de déployer des fonctionnalités avancées (CI/CD, génération autonome de plans de test) et de soutenir l’expansion internationale.

Thunder Code a été fondée en 2025 par Karim Jouini et Jihed Othmani, deux entrepreneurs également à l’origine d’Expensya, plateforme SaaS de gestion des dépenses acquise en 2023 par le suédois Medius.