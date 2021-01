Top 5 des jeux vidéo à surveiller en 2021

Avec l’arrivée des consoles de nouvelle génération et la sortie de jeux attendus depuis longtemps comme « Cyberpunk 2077 », « Final Fantasy VII Remake » ou encore « The Last of Us 2 », 2020 a été une année particulièrement dense côté vidéoludique. Même si la situation sanitaire pourrait à nouveau chambouler le calendrier des sorties, l’année 2021 promet également quelques titres majeurs.

Horizon Forbidden West

Suite d' »Horizon Zero Dawn », exclusivité Playstation sortie en 2017, ce jeu d’aventure en monde ouvert prend place dans un univers post-apocalyptique où les humains, revenus à l’âge de pierre, doivent faire face à de gigantesques créatures mécaniques. Ce deuxième opus mènera l’héroïne, la chasseuse Aloy, à la découverte de l’Ouest américain, redevenu sauvage. Des graphismes à couper le souffle, une zone d’exploration plus grande… Sony mise entre autres sur ce titre pour marquer des points avec sa PlayStation 5 dans le duel qui l’oppose à la Xbox de Microsoft. Sortie prévue au deuxième semestre 2021 sur PS4 et PS5.

Hogwarts Legacy: l’Héritage de Poudlard

Le retour de Harry Potter… ou presque ! Les fans de l’univers créé par J.K. Rowling l’attendaient depuis des années: un jeu d’action-aventure permettant d’incarner un apprenti sorcier dans la plus célèbre école de magie verra le jour cette année. Point de Harry, Ron ou Hermione à l’horizon cependant, l’histoire se déroule à la fin du XIXe siècle, une période encore méconnue dans l’histoire de la saga. Suivant le chemin tracé au cinéma par la saga des Animaux Fantastiques, « Hogwarts Legacy : l’Héritage de Poudlard » entend prolonger le monde de J.K. Rowling au-delà des livres originaux. Sortie prévue courant 2021 sur PC, PS4/PS5 et XboxOne/Xbox Series.

Humankind

Le studio français Amplitude publie cette année « Humankind », un jeu de stratégie dans la droite ligne de ce que propose la série des « Civilization ». Surplombant une carte du monde, le joueur prend le contrôle d’une civilisation pour la développer du néolithique jusqu’à l’ère moderne. Le tout en s’imposant par la diplomatie ou par la guerre sur ses adversaires. Pour se démarquer de ses illustres prédécesseurs, « Humankind » propose quelques originalités, notamment l’orientation de ses objectifs selon la culture que l’on incarne (certaines civilisations sont davantage portées sur la guerre, d’autres sur le commerce) ou la possibilité de changer de société en cours de partie. Sortie prévue le 22 avril sur PC et Stadia.

Deathloop

Autre studio français qui va faire parler de lui cette année: celui des lyonnais d’Arkane. Dans « Deathloop », le joueur incarne Colt, un détenu qui doit à la fois s’échapper d’une prison mais aussi d’une boucle temporelle dans laquelle il se retrouve coincé. Pour cela, il doit éliminer huit cibles en une seule journée, tout en étant lui-même traqué. Jeu de tir à la première personne, Deathloop s’annonce comme un mix entre action et infiltration, à l’image de ce que le studio avait proposé sur la saga « Dishonored ». Sortie prévue le 21 mai sur PC et PS5 (et courant 2022 sur Xbox Series X/S).

12 Minutes

Un appartement vu du dessus, un couple qui se dispute, un meurtre… et une sensation de déjà-vu. Jeu indépendant développé par le petit studio barcelonais Nomada, « 12 Minutes » intrigue par son concept, lui aussi basé sur une boucle temporelle. Douze minutes durant lesquelles le joueur devra résoudre un mystère alors que la même scène dramatique se répète encore et encore. Sortie prévue courant 2021 sur PC et Xbox One/Xbox Series X/S.

Peut-être en 2021?

Bien qu’annoncée pour cette année, la suite du « God of War » de 2018, crédité d’un très rare 20/20 sur le site jeuxvideo.com, risque d’être retardée. Sous le titre « Ragnarok », les aventures du demi-dieu grec Kratos se poursuivent au sein de la mythologie nordique. Quant au Master Chief, le très populaire héros de la saga « Halo », son atterrissage sur la nouvelle console de Microsoft prendra sans doute plus de temps que prévu. D’abord annoncé pour le lancement de la Xbox Series X, « Halo Infinite » a été repoussé en catastrophe après la diffusion d’une bande-annonce qui avait suscité la colère de joueurs sur internet, estimant que les graphismes étaient indignes d’une console nouvelle génération.

Dernière potentielle surprise pour 2021, « Zelda: Breath of the Wild 2 », suite de l’opus sorti sur la console Switch de Nintendo et qui a connu un succès planétaire. En revanche, pas de « GTA VI », « The Elder Scrolls VI » ou encore de « Final Fantasy XVI » en 2021: ces jeux très attendus ne devraient pas pointer le bout de leur nez avant plusieurs années.