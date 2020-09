TPE : Comment développer sa présence en ligne en une semaine ?

Chaque mardi et vendredi, Jean-Luc Raymond de FranceNum.gouv.fr nous fait découvrir les meilleures initiatives de TPE et PME en matière de transformation numérique. Aujourd’hui: les clefs pour passer au numérique en 1 semaine avec une présence en ligne pour une TPE et les secrets des artisans à succès sur Internet. « Un artisan électricien en EURL, nommé Nicolas Paul, développe sa clientèle et devient influenceur pour les grandes marques d’électricité à travers ses vidéos sur Linkedin« , illustre Jean-Luc Raymond.

Retrouvez l’intégralité de la chronique de Jean-Luc Raymond de FranceNum :

Vous pouvez écouter l’émission DECODE Business sur Spotify, Vous pouvez écouter l’émissionsur Apple Podcast Deezer , etc. Si ce programme vous a plu, n’hésitez pas à laisser votre avis !

Découvrez les autres émissions de Decode Media