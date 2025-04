Travailleurs de première ligne : la grande oubliée de la transformation RH – Klara lève 10 millions d’euros

Les collaborateurs de terrain représentent 80 % de la population active mondiale. Pourtant, ils concentrent à peine 1 % des investissements technologiques des entreprises. Faiblement équipés, rarement connectés, ils restent à l’écart des outils RH standards. Cette sous-dotation freine leur montée en compétences et limite la capacité des organisations à piloter efficacement leur performance.

Un angle mort des politiques RH

Les fonctions de bureau ont vu leur quotidien transformé par la digitalisation. À l’inverse, les équipes terrain accèdent rarement à des plateformes de formation, à des modules d’onboarding structurés ou à des outils de suivi. Résultat : des process manuels, des écarts de compétence difficiles à corriger, et un déficit de pilotage RH sur des métiers pourtant clés.

Klara cible précisément ce manque avec une solution conçue pour les travailleurs non connectés. Sa plateforme permet aux entreprises d’intégrer la formation dans le flux de travail, tout en mesurant l’évolution des compétences via des indicateurs suivis par les managers de proximité.

Intégrer la formation dans l’opérationnel

L’enjeu est moins technologique que méthodologique. Il s’agit de rendre possible une standardisation des apprentissages sur l’ensemble d’une organisation. Klara propose un système où les contenus sont courts, opérationnels, et validés dans le cadre des tâches effectuées. Les résultats sont mesurables : le temps d’onboarding a été réduit de six à trois mois chez plusieurs clients industriels.

Ce type de solution répond à une contrainte opérationnelle croissante : accompagner des profils métiers dans un contexte de forte tension sur les recrutements, d’exigences réglementaires renforcées, et d’objectifs de performance durables.

Une tendance qui s’accélère

Le marché mondial de la formation a atteint 401 milliards de dollars en 2024. Dans ce contexte, la formation des collaborateurs de terrain, longtemps négligée, devient une priorité stratégique. La généralisation de ces dispositifs est encore limitée, mais des groupes comme Safran, Carrefour, Saint-Gobain ou Otis ont déjà structuré leurs parcours de formation à l’aide de Klara.

10 millions d’euros pour une série A

Klara a été fondée par Nazim Chibane (CEO) et Romain Etay (CRO). Sa solution SaaS structure la montée en compétences des collaborateurs terrain à grande échelle, en impliquant les managers et en fournissant des outils de suivi RH.

L’entreprise a levé 10 millions d’euros auprès d’Endeit Capital, qui signe son premier investissement en France. Les investisseurs historiques Side Capital et Ankaa Ventures participent également à l’opération. Klara a enregistré 175 % de croissance en 2024, ouvert un bureau à Londres et compte plus de 60 grands comptes parmi ses clients. Cette levée vise à accélérer son développement en Europe et à renforcer sa plateforme produit.