Trottinettes électriques: face à Tier Mobility, Voi lève 160 millions de dollars auprès de Raine

La startup de trottinettes électriques en free-floating Voi Technology profite de l’essor de la micro-mobilité pour récolter 160 millions de dollars en série C, soit environ 135 millions d’euros, auprès du fonds Raine Group LLC, avec la participation des investisseurs historiques VNV Global, Balderton, Creandum, Project A, Inbox et Stena Sessan. Cette opération intervint à peine cinq mois après un tour de table de 30 millions de dollars réalisé auprès des investisseurs historique. La startup suédoise, qui comptait au total un financement de 227,9 millions de dollars selon Crunchbase, atteindrait aujourd’hui près de 388 millions de dollars.

Connu en France sous le nom de BlaBla Ride, suite à un partenariat avec la plateforme de covoiturage BlaBlaCar, Voi a su étendre sa présence à travers toute l’Europe et entend bien renforcer sa position. Lancée à Stockholm en 2018 par Douglas Stark, Filip Lindvall, Adam Jafer et Fredrik Hjelm, la startup est aujourd’hui présente dans pas moins de 40 villes à travers 11 pays européens. Récemment implanté au Royaume-Uni, Voi ambitionne notamment de s’étendre sur le reste du continent et de profiter de la popularité des technologies de micro-mobilités. Une étude publiée par Statista avant la pandémie, en juin 2019, estimait déjà que le marché des trottinettes électriques en free-floating pèserait entre 12 et 15 milliards de dollars en Europe d’ici 2025.

Tier et Voi au coude-à-coude

« Les consommateurs et les instances gouvernementales locales en Europe reconnaissent l’existence d’une fenêtre d’opportunité unique, compte tenu de la récente période de perturbation des transports, pour engager des changements radicaux et améliorer la mobilité dans les villes », commente Jason Schretter, partenaire en charge de la région EMEA au sein du groupe Raine LLC. « Ce sont des années d’évolution qui ont eu lieu en seulement six mois, et nous sommes convaincus que nous sommes au tout début de cette tendance. »

En Europe, Voi fait face à la concurrence de Tier Mobility, cette startup allemande qui a levé 250 millions de dollars en série C début novembre, auprès de SoftBank via son véhicule d’investissement Vision Fund 2. Ce financement porterait la valeur de Tier Mobility à un peu moins d’un milliard de dollars selon des sources du Financial Times, lui conférant ainsi la place de startup la plus précieuse de son secteur devant Lime, mais derrière le géant américain Bird. La startup allemande a su développer sa présence dans plus de 80 villes à travers 10 pays avec 60 000 trottinettes électriques, pour enfin atteindre la rentabilité cet été. Quant à Voi Technology, il a affirmé avoir atteint « son premier mois de rentabilité » en juin dernier. Ce mois-ci, la stratup estonienne Bolt a annoncé qu’elle investirait 100 millions d’euros pour étendre ses trottinettes et vélos électriques dans plus de 50 nouvelles villes en Europe.

Voi : les données clés

Fondateurs : Douglas Stark, Filip Lindvall, Adam Jafer et Fredrik Hjelm

Création : 2018

Siège social : Stockholm, Suède

Activité : trottinettes électriques en libre-service

Financement : 160 millions de dollars en décembre 2020 auprès du fonds Raine Group LLC, avec la participation des investisseurs historiques VNV Global, Balderton, Creandum, Project A, Inbox et Stena Sessan. Cette opération intervint à peine cinq mois après un tour de table de 30 millions de dollars réalisé auprès des investisseurs historique.