Utilisabilité vs expérience utilisateur, quelle est la différence?

C’est un sujet qui revient régulièrement au sein des équipes marketing et production, même s’il n’est pas toujours exprimé clairement. Souvent les deux termes sont employés sans distinction, hors il est important de savoir qu’il y a une différence entre les deux.

L’utilisabilité fait référence à la facilité avec laquelle les utilisateurs peuvent interagir avec l’interface utilisateur de votre produit et accomplir une action spécifique.

L’utilisabilité regroupe les notions d’apprentissage, d’efficacité, la mémorisation, la fréquence des erreurs et la satisfaction. L’expérience utilisateur regroupe elle la notion d’utilisabilité, mais aussi la valeur, l’adaptabilité et la désirabilité.

Les tests utilisateurs et notamment l’AB Testing, vous permettent de recueillir des commentaires et de vérifier l’efficacité de vos produits et services tout en mesurant la satisfaction des clients.

L’utilisabilité se concentre sur la facilité d’utilisation, l’apprentissage et l’efficacité du produit. En comparaison, l’expérience utilisateur (UX) est un concept plus large, qui examine l’ensemble du processus même avant que l’utilisateur n’interagisse avec le produit.

L’objectif de l’utilisabilité est de répondre à la question « Est-ce facile à utiliser? » alors que l’objectif de l’expérience utilisateur est de répondre à la question « Est-ce agréable à utiliser? »