Vibe.co lève 42 millions d’euros pour accélérer l’IA dans la publicité TV connectée

Portée par l’essor du streaming et la recherche de nouveaux canaux de performance marketing, le marché de la télévision connectée connaît une mutation rapide. Le streaming représente désormais 45 % de l’audience télévisuelle aux États-Unis, dépassant câble et broadcast combinés. La publicité vidéo digitale, incluant la télévision connectée, progresse près de trois fois plus vite que l’ensemble des dépenses médias et devrait atteindre 72 milliards de dollars en 2025. Cette dynamique attire les annonceurs issus du e-commerce direct au consommateur et de la publicité sociale, qui cherchent des alternatives aux canaux saturés.

C’est dans ce contexte qu’Arthur Querou a fondé sa nouvelle startup Vibe.co, en 2022 entre Paris et New York, avec un modèle qui vise à transformer la publicité télévisée en un levier mesurable et optimisé par l’intelligence artificielle, à l’image de ce qui a été fait sur les réseaux sociaux.

Pour répondre à cette demande, Vibe.co s’appuie sur des technologies propriétaires. Sa plateforme associe intelligence artificielle et accès direct à des inventaires premium, avec des outils de mesure centrés sur l’incrémentalité des ventes plutôt que sur les indicateurs traditionnels. La société développe également Vibe Studio, un éditeur vidéo basé sur l’IA générative. Aujourd’hui, environ 10 % des publicités diffusées via Vibe.co sont créées par ce biais, un taux que l’entreprise souhaite porter à 30 % d’ici 2026.

En moins de deux ans, la startup a atteint le palier significatif des 100 millions de dollars d’ARR, un rythme de croissance qui la place parmi les jeunes pousses logicielles les plus rapides à franchir ce seuil. Vibe.co indique travailler avec plus de 5 000 marques, atteindre 120 millions de foyers et diffuser sur 500 applications et chaînes de streaming. Les campagnes réalisées sur la plateforme afficheraient en moyenne un retour sur investissement publicitaire de 250 % et une hausse des ventes de 20 %.

Arthur Querou est connu de l’écosystème tech français pour avoir précédemment cofondé KMTX, société parisienne d’AdTech acquise par Seedtag en 2023, et ce après une première expérience entrepreneuriale avec Motionlead.

Vibe.co a annoncé une levée de fonds de 42 millions d’euros en série B, portant sa valorisation à 349 millions d’euros. L’opération a été menée par Hedosophia, avec la participation de Singular, Elaia, QuantumLight (fonds de Nik Storonsky, CEO de Revolut), Illusian (fonds d’Ilkka Paananen, CEO de Supercell), ainsi que des investisseurs individuels tels que Carolyn Everson, administratrice de Disney et de Coca-Cola. Nirav Tolia rejoint par ailleurs le conseil d’administration.