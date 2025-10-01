De la photo au modèle 3D en quelques secondes : Chat3D boucle un tour de 3 millions d’euros

Fondée en 2023 à Lyon par Félix Balmonet et Glenn Avezoux, Chat3D développe une technologie d’intelligence artificielle générative capable de transformer instantanément une photo, un dessin ou une description textuelle en modèle 3D prêt à l’emploi. L’entreprise affirme vouloir rendre la modélisation aussi simple qu’une discussion, en supprimant les barrières techniques qui freinent son adoption.

Déjà utilisée par des studios de jeux vidéo, des entreprises industrielles et des créateurs indépendants, la solution est accessible sous plusieurs formats : une application en ligne ouverte à tous, une API destinée aux professionnels et un accompagnement sur mesure pour les grands comptes. Une version grand public doit être lancée dès octobre, avec une interface simplifiée et un modèle freemium visant particuliers, étudiants et créateurs.

La société, passée de deux fondateurs à près de vingt collaborateurs en moins d’un an, entend accélérer son développement à l’international. « Nous voulons rendre la création 3D aussi simple que possible. Grâce à Chat3D, n’importe qui peut passer d’une idée à un modèle 3D en quelques clics. Cette levée va nous permettre de proposer notre technologie à encore plus d’entreprises et de créateurs », déclare Félix Balmonet, CEO et cofondateur.

Les investisseurs mettent en avant la capacité de Chat3D à répondre aux besoins concrets des acteurs de la création numérique. « Alors que de nombreux projets émergent dans la modélisation 3D, nos échanges avec plusieurs studios de jeux vidéo nous ont convaincus : Félix et Glenn se distinguent par une vision produit unique et une exécution remarquable », estime Nicolas Rizk de Campus Fund. Nicolas Chapdelaine de Mesh Ventures ajoute : « Chat3D ne se contente pas d’améliorer la création d’assets 3D : sa technologie opère un véritable changement de paradigme, en rendant possible ce qui relevait hier de la science-fiction. »

La jeune pousse bénéficie par ailleurs du label DeepTech de Bpifrance et du statut Jeune Entreprise Innovante de Recherche. Elle collabore avec Nvidia et plusieurs laboratoires publics, tout en revendiquant une approche souveraine et responsable : modèles entraînés sur des jeux de données contrôlés, sans exploitation d’œuvres protégées, et infrastructure d’hébergement 100 % européenne.

Chat3D annonce une levée de fonds de 3 millions d’euros réunissant Mesh Ventures, Campus Fund, Innov’Alpes, un groupe de business angels et Bpifrance. La société a été fondée en 2023 à Lyon par Félix Balmonet et Glenn Avezoux.