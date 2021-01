Webinar: Comment choisir votre agence RP?

Choisir son agence RP c’est comme choisir chaussure à son pied, à chacun sa pointure et ses activités: B2B, B2C, secteur, objectifs de communication (marque, produit, corporate, …)

Autant de points à bien ordonner pour procéder à l’identification de l’agence ou du freelance, qui sera le bon partenaire.

Un mauvais choix et votre réputation auprès des médias, journalistes, influenceurs peut être rapidement altérée et ce malheureusement de manière durable.

Nous vous proposons pour cette 1ere session de l’année des Webinars FW Guides de mieux comprendre le fonctionnement des agences de relations publiques, comment développer sa stratégie de communication, quels sont les modèles de partenariats médias, les modèles de rémunération des agences de RP, ou encore les indicateurs de performance …

