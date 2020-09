[Webinar] Comment maintenir tous ses collaborateurs informés et engagés en temps de crise ?

Le port du masque au travail et l’encouragement au maintien du télétravail ancre le clivage entre des collaborateurs « à l’abri » chez eux et ceux qui restent au front, souvent sur des métiers physiquement éprouvants. A cette situation déjà difficile s’ajoute une crise économique sans précédent.

Comment, dans ce contexte, réussir à bien communiquer sur les évolutions stratégiques de l’entreprise, sur les règles internes qui évoluent en permanence ? Comment s’assurer que les collaborateurs comprennent et adhèrent à cette stratégie, à ces règles, qu’ils restent motivés et engagés pour leur entreprise ?

C’est ce que nous vous proposons de découvrir dans ce webinar.

Jean-Louis Bénard, CEO de Sociabble, partagera avec vous bonnes pratiques, outillage, retours d’expérience sur les six mois écoulés en s’appuyant sur des cas français et internationaux. Sociabble, entreprise française opérant en Europe, aux US et en APAC, est la plateforme de communication, d’engagement, d’advocacy utilisée par plusieurs centaines d’entreprises dans le monde comme L’Occitane, Generali, Critéo.

Dans ce webinar vous découvrirez :