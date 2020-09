Zei lève 2 millions d’euros pour accompagner les entreprises en quête d’impact positif

Zei, une startup spécialisée dans l’accompagnement des entreprises pour améliorer leur impact positif sur l’environnement et la société, lève 2 millions d’euros auprès de Bpifrance, Founders Future, Myriam Maestroni ainsi qu’auprès de ses investisseurs historiques.

Lancé en 2016 par Noël Bauza, Zei est une plateforme d’accompagnement à destination des entreprises qui vise à améliorer leurs impacts sur l’environnement et la société. La startup développe un outil qui définit une feuiller de route pour chaque entreprise selon ses enjeux prioritaires, son secteur d’activité, sa taille et ses capacités. Ces entreprises ont ensuite accès à plus de 800 innovations et alternatives pour réaliser leurs objectifs. La plateforme propose également aux entreprises de communiquer sur leur progression et d’apparaître dans un classement des entreprises les plus responsables, que les consommateurs peuvent consulter.

«Zei est un projet ambitieux : nous voulons transformer la société de manière structurelle en influençant à la fois l’offre (ce que proposent les entreprises) et la demande (les marques choisies par les consommateurs): ce qui est pour Zei le meilleur moyen d’accélérer la transition environnementale et sociale en utilisant les règles du marché», commente Noël Bauza.

«Un secteur qui ne demande qu’à être digitalisé »

Zei revendique 1 800 entreprises inscrites sur sa plateforme, s’adressant aussi bien à des startups qu’à des groupes tels que Marcel, Privateaser, Greenweez, ParisVolley ou encore Ynsect. La startup basée à Marseille ambitionne désormais d’accélérer son développement technologique pour intégrer davantage d’entreprises à sa plateforme et guider les consommateurs et investisseurs vers des entreprises engagées qui misent sur leur responsabilité sociétale pour se différencier. Un enjeu qui touche particulièrement le nouveau plan d’action de Bpifrance et de Founders Future qui recherchent des startups à impact positif.

« La transition écologique des entreprises est un sujet au cœur du plan d’action de Bpifrance. Nous sommes ravis d’accompagner Zei dans ses projets de croissance et pousser la démarche d’impact positif auprès des entreprises », commente Edouard Combette, Directeur d’investissement chez Bpifrance. Valentine Baudouin, Partner de Founders Future, déclare quant à elle: « Zei s’inscrit parfaitement dans la volonté de Founders Future d’accompagner et de financer des entreprises qui intègrent l’impact positif au cœur de leur activité. Nous avons été très impressionnés par l’excellence de l’équipe et sa vision dans un secteur qui ne demande qu’à être digitalisé ».

Zei : les données clés

Fondateur : Noël Bauza

Création : 2016

Siège social : Marseille

Activité : accompagnement des entreprises pour améliorer leur impact positif sur l’environnement et la société

Financement : 2 millions d’euros auprès de Bpifrance, Founders Future, Myriam Maestroni ainsi qu’auprès de ses investisseurs historiques.