[Webinar] Simplifier la gestion produit tout en respectant les contraintes légales

PIMforALL est un événement destiné aux E-Commerçants, Marques et Distributeurs qui aura lieu au Hub Institute à Paris, le 15 Octobre. Au vu du contexte sanitaire, cet évènement sera retransmis en direct pour vous permettre d’échanger et de débattre sur le thème de la gestion produit dans un contexte légal contraint. Ce sera l’occasion de vous inspirer du retour d’expérience de Franprix, réseau de magasins de proximité, qui a mis en place les outils et méthodes adaptés pour dépasser cette contrainte. Agenda: 09h00 : Introduction Akeneo et Dn’D : Données produit et contraintes légales

09h10 : Table ronde : « Simplifier la gestion produit tout en respectant les contraintes légales »

10h00 : Questions & réponses

Ce webinar sera présenté par: Virginie Blot , PXM Evangelist chez Akeneo Sylvain Godefroy, Responsable Pôle PIM chez Dn'D Juliette Harousseau, Responsable application, site web et marketplace chez Franprix Benoit Zante, journaliste

