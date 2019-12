[Webinar] Sales Enablement: le marketing au service de la performance commerciale

90% des contenus Marketing ne sont pas utilisés par les Sales (1) et seules 23% des entreprises considèrent que la data de leur CRM est de bonne ou très bonne qualité (2). Un casse-tête quotidien pour déployer une stratégie commerciale et marketing efficace pour ses clients.

Vous êtes Directeur ou responsable marketing, Directeur des ventes ou Commercial, Dirigeant d’entreprise… ? Accélérez votre digitalisation en 2020 ! Découvrez comment le Sales Enablement va vous permettre d’améliorer votre performance commerciale en alignant Sales & Marketing.

Quelles sont les meilleures pratiques et les nouveaux usages offerts par la digitalisation de forces de vente ?

Au cours de ce webinar, nous aborderons notamment les questions suivantes :

En quoi un « drive » ou un « intranet » sont-ils les meilleurs ennemis des directions commerciales & marketing ?

Sales Enablement, pour quels types de réseaux ou forces de vente la digitalisation est-elle adaptée ?

Contenus digitaux, quels formats performent le mieux pour engager ses clients ?

Quelles sont les Best Practices pour rendre ses commerciaux plus percutants et vendre plus ?

Comment accélérer la montée en compétence de sa force de vente et réussir ses lancements produits ou services ?

A travers quels KPI piloter son activité ?

Quel ROI tirer de la digitalisation de votre force de vente ?

(1) The new rules of Sales Enablement, Jeff Enrst

(2) Gartner

Ce webinar sera présenté par: Vianney Leveugle, Directeur Marketing et Relation Client chez GEODIS Distribution & Express Georges Da Silva, COO chez Salesapps

