1 million d’euros pour le service de pressing collaboratif de Cowash

Cowash, un service de pressing collaboratif à domicile, lève 1 million d’euros auprès de business angels membres de Provence Business Angels. La startup parisienne avait déjà récolté 200 000 euros en 2018.

Fondé en 2017 par Adrien Hugon, Cowash développe un service de pressing à domicile entre particuliers. Présenter comme une alternative aux pressings traditionnels, Cowash met en relation ses utilisateurs avec des particuliers appelés des « cowasher » qui récupèrent le linge des utilisateurs et le rapporte lavé et repassé sous 48 heures.

Présent à Paris, Lyon, Bordeaux, Lille, Nantes et Toulouse, Cowash souhaite poursuivre sa croissance en France en se positionnant dans six villes supplémentaires. La startup parisienne revendique 40 000 utilisateurs actifs sur sa plateforme et ambitionne d’atteindre les 200 000 d’ici 2020.

En France, d’autres acteurs se sont positionnés sur le service de pressing à domicile. On peut citer le Lavoir Moderne qui se différencie cependant de Cowash puisqu’il s’occupe de laver et de repasser le linge dans son propre atelier. Le Lavoir Moderne a levé 5 millions d’euros en 2019.

Cowash : les données clés

Fondateurs : Adrien Hugon

Création : 2017

Siège social : Paris

Secteur : économie collaborative

Activité : service de pressing à domicile

Concurrents: Lavoir Moderne, Zipjet

