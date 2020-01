[Decode Day Marketing] Marketing Automation B2C & B2B : points communs et spécificités

Les parcours d’achat B2C et B2B tendent aujourd’hui à se ressembler, tout en continuant de répondre à des enjeux structurels différents. La révolution digitale souvent menée par la distribution et les startups et donc souvent issue du B2C, a défini de nouveaux curseurs pour l’ensemble des industries.

Toujours plus contextuelles et de plus en plus cross-canal, les interactions se doivent d’être personnalisées pour apporter plus de valeur aux clients. Elles doivent prendre en compte l’engagement, voire le lien émotionnel à chaque étape du parcours d’achat. Elles doivent permettre aux marques d’apporter plus aux consommateurs comme aux acheteurs B2B.

Dans ce webinar, vous découvrirez :

Créer des segments d’audience activables, des parcours orchestrés et personnalisés sur tous les canaux

Mesurer le ROI de chacune de vos actions et démontrer le revenu que le marketing apporte à l’entreprise

Gérer un parcours client fluide, sans couture et aligné avec vos objectifs de croissance – que ce soit en cycles de vente longs ou courts

Vous verrez donc comment apprendre les uns des autres et faire évoluer vos stratégies autour de l’Adobe Experience Cloud.

