[Webinar] Comment Stokomani met en œuvre sa stratégie omnicanale grâce au PIM ?

Près d’un consommateur français sur deux est considéré comme un acheteur omnicanal*. Dans un contexte de crise, la transformation digitale devient donc un facteur clé de performance pour les acteurs du retail. Dans ce webinar, découvrez comment l’enseigne Stokomani a accéléré sa digitalisation grâce au PIM. L’adoption d’un outil de Product Information Management a notamment facilité la mise en place d’un nouveau site e-commerce et d’un service de click & collect, en un temps record. Au cœur de la stratégie de commerce unifié de la marque, le PIM permet de répondre aux enjeux d’alignement on & offline et d’améliorer significativement l’expérience d’achat sur tous les canaux. Du choix du PIM, à son implémentation jusqu’à son utilisation par les équipes opérationnelles, David Dutendas (Stokomani), Thierry Rudowski (Zen’to) et Baptiste Legeay (Quable) partageront leurs retours d’expérience et expertises PIM. *Etude Harris interactive 2020 Au cours de ce webinars, vous découvrirez : Des bonnes pratiques de transformation et d’accélération digitale

La stratégie omnicanale d’un acteur du retail : mise en place d’un e-shop et d’un service click & collect

La mise en place, utilisation et avantages d’un outil PIM (Product Information Management) A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

[Webinar] Comment Stokomani met en œuvre une stratégie omnicanale grâce au PIM ?

Ce webinar sera présenté par: David DUTENDAS, Directeur des Systèmes d'Information chez Stokomani Thierry RUDOWSKI, Directeur général et co-fondateur de Zen'to Baptiste LEGEAY, Directeur général de Quable

