[Webinar] Comment allier flexibilité et sécurité dans le choix de la téléphonie cloud?

La téléphonie est un sujet incontournable pour toutes les entreprises, peu importe la taille car il s’agit de l’élément de base de la communication. Avec la fin du RTC et l’évolution des nouvelles manières de communiquer au sein des entreprises, sans oublier l’accélération des nouveaux modes de travail dans un contexte de crise sanitaire, la téléphonie dans le cloud est et restera la solution de la flexibilité, de l’efficacité et de la productivité des entreprises. Cependant, quelques interrogations subsistent sur la façon d’allier tous les besoins du monde moderne et les exigences de sécurité des données dans le cloud. NFON, un des leaders européens de la téléphonie dans le cloud, présent dans 15 pays, avec un réseau de plus de 3000 partenaires distributeurs et un demi million d’utilisateurs à travers l’Europe va tenter de répondre aux principales interrogations des entreprises dans cette évolution incontournable vers une communication en full cloud. Face à la réticence de nombreuses entreprises dans le choix de la téléphonie dans le cloud, dont la flexibilité et la simplicité n’est pas à prouver, nous apportons des éléments réponses aux principaux points bloquants : La localisation des données, sujet qui fait débat et dont il est nécessaire de souligner l’importance tant au niveau technique que juridique.

La disponibilité des infrastructures, une présence locale des datas centers signifie une disponibilité des services mieux maitrisée et pas que.

Le cryptage des flux de téléphonie, comment vous assurer que votre fournisseur respecte bien toutes les normes européennes ?

Peut-on véritablement tirer des bénéfices en terme de coût avec le cloud et plus précisément la téléphonie dans le cloud?

Finalement, pourquoi nos clients petits et grands ont fait le choix de notre solution ?

De la start-up spécialisée dans la production audiovisuelle à des retailers en multi-site, ils ont optés pour la flexibilité, la simplicité et la sécurité A l’issue de votre inscription, vous recevrez un email avec le lien pour accéder au webinar. (si vous ne recevez pas l’email de confirmation, vérifiez qu’il ne soit pas dans vos spams)

Ce webinar sera présenté par: Laurent Lhermitte, Managing Director chez NFON Edouard Joulie, Responsable technique chez NFON Simon Le Gal, Responsable marketing chez NFON

