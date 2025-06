ScrapingBee s’offre une exit de plus de 10 millions d’euros, nouvelle success story des bootstrappers français

Sans levée de fonds tapageuse, sans bureaux, sans buzz excessif, ScrapingBee vient de signer l’un des exits les plus exemplaires du paysage startup français. Fondée en 2019 par Pierre de Wulf et Kevin Sahin, la startup française spécialisée dans le web scraping vient d’être acquise par Oxylabs, leader européen du data collection-as-a-service, basé à Vilnius. Le montant de l’opération dépasserait les dix millions d’euros, entièrement financés par le groupe Oxylabs sur fonds propres.

Un produit conçu pour les développeurs, pas pour les pitch decks

Née d’un side project, ScrapingBee a été pensée dès le départ pour les développeurs et les PME ayant besoin d’accéder facilement à des données publiques en ligne. Là où les grands acteurs misent sur des offres complexes à destination de grands comptes, la startup française a fait le choix d’un produit simple, efficace, et abordable, entièrement API-first qui rencontre . La startup trouve rapidement son rythme de croissance, une base clients solide, et une réputation enviable dans les cercles tech internationaux.

Le choix du remote et de l’indépendance

ScrapingBee s’inscrit dans la tendance zéro bureau, équipe distribuée, aucun investisseur externe. Le duo fondateur a assumé dès le départ une approche bootstrapped, refusant les sirènes d’un hyper-growth sous perfusion de capital-risque. Ce modèle frugal, souvent déconsidéré dans l’écosystème français, s’avère aujourd’hui payant.

« De projet passionné à une entreprise en forte croissance, ScrapingBee a dépassé toutes nos attentes », confirment les fondateurs dans leur communiqué. « Rejoindre un acteur d’envergure avec une vision commune ouvre des perspectives nouvelles pour nos équipes comme pour nos clients. »

Une acquisition stratégique dans la guerre des données

Pour Oxylabs, cette acquisition a pour objectif de s’ouvrir au marché direct-to-consumer, jusqu’ici largement dominé par des acteurs anglo-saxons. En intégrant ScrapingBee, le groupe lituanien diversifie son portefeuille et renforce sa position sur un marché en pleine transformation. Le web scraping, longtemps vu comme un outil de niche, devient une brique stratégique pour l’accès aux données dans le cadre du développement de l’intelligence artificielle générative.

ScrapingBee continuera d’opérer de manière autonome, avec son équipe fondatrice toujours aux commandes et une marque intacte. Oxylabs prévoit cependant un renforcement des équipes, avec des recrutements ciblés dans l’industrie du web scraping.