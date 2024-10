XPLAIN.AI lève 7 millions d’euros pour positionner l’attention comme nouveau standard publicitaire

Les mesures historiques d’efficacité, fondées sur des indicateurs tels que les impressions, la visibilité ou la complétion, montrent aujourd’hui leurs limites. Cette situation résulte de plusieurs facteurs, notamment la disparition progressive des cookies tiers et la fragmentation accrue des canaux de diffusion. À mesure que les régulateurs et les navigateurs imposent des changements, les annonceurs doivent repenser la manière dont ils mesurent le retour sur investissement (ROI) de leurs campagnes.

Pendant plus de quinze ans, les impressions et la visibilité ont été les principaux indicateurs de l’efficacité publicitaire. Pourtant, ces métriques ne suffisent plus à capturer l’engagement réel des utilisateurs. La disparition des identifiants publicitaires tiers, combinée à la diversification des points de contact — desktop, mobile, tablettes, télévision connectée —, rend la mesure cross-canal plus complexe. En conséquence, de nombreuses campagnes échappent aujourd’hui à une évaluation précise de leur impact.

Selon une étude menée par Juniper Research en collaboration avec Opticks, l’incapacité à mesurer efficacement les campagnes publicitaires a coûté 100 milliards de dollars à l’industrie en 2023. « Les anciennes méthodes d’évaluation ne sont plus adaptées à la réalité actuelle du marché », observe Fabien Magalon, CEO de XPLN.AI. « Nous devons aller au-delà de la simple visibilité pour comprendre ce qui capte vraiment l’attention des consommateurs. »

L’attention : un nouveau standard pour la publicité

C’est dans ce contexte que la notion d’attention s’impose comme le nouvel indicateur clé. Contrairement aux impressions, qui ne traduisent que la présence d’une publicité à l’écran, l’attention mesure l’engagement réel de l’utilisateur vis-à-vis du message publicitaire. XPLN.AI, une startup fondée en 2022 par d’anciens cadres de Meta et de Criteo, a développé une technologie permettant d’analyser des signaux d’interaction plus fins, tels que le temps d’exposition ou le contexte d’affichage.

« Nos études montrent qu’une publicité sur deux est ignorée et que neuf sur dix ne laissent aucune trace mémorable », explique Fabien Magalon. En capturant l’attention de manière plus précise, XPLN.AI permet aux annonceurs de mieux comprendre l’impact réel de leurs campagnes. Cette approche repose sur des indicateurs prédictifs plus fiables que les simples métriques de visibilité, souvent jugées insuffisamment discriminantes.

Des bénéfices concrets pour les annonceurs

L’utilisation de l’attention comme nouveau KPI permet aux annonceurs de maximiser leur retour sur investissement en se concentrant sur les publicités qui génèrent un engagement réel. « L’attention offre une vue beaucoup plus précise de l’efficacité des campagnes.

Dans le cadre de sa stratégie de développement, XPLN.AI boucle une levée de fonds de 7 millions d’euros. Cet investissement permettra d’accélérer l’expansion de l’entreprise sur les marchés européens et américains, deux régions clés où l’adtech française a déjà fait ses preuves. « Les évolutions structurelles de la publicité en ligne redéfinissent les règles du jeu. XPLN.AI est idéalement positionnée pour redessiner les standards de la mesure publicitaire », affirme Claire Houry, General Partner chez Ventech, l’un des investisseurs majeurs. Forte de son approche innovante, XPLN.AI ambitionne de devenir un leader international dans la mesure de l’attention publicitaire. Depuis son lancement, la startup a déjà séduit plus de 300 marques dans 30 pays, confirmant ainsi la pertinence de sa technologie dans un marché en quête de nouveaux référentiels d’efficacité.