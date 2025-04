Combien gagne votre voisin ? Fuite des salaires de 2 millions de Marocains / L’IA enrichira une minorité, et ruinera tout le reste / Meta devant la justice et revers politique pour Zuckerberg

+ IN THE LOOP

Combien gagne votre voisin ? Fuite inédite des salaires de 2 millions de Marocains

Selon Le Monde, Telegram a désactivé la chaîne « Jabaroot DZ » le 13 avril, quatre jours après la diffusion des bulletins de salaire de près de 2 millions d’assurés marocains. Trop tard : les données, incluant les revenus de dirigeants de banques, d’employés de la holding royale Siger et du bureau de liaison israélien à Rabat, avaient déjà été massivement consultées. Le Monde évoque une « déflagration » dans les grandes entreprises et un sentiment d’intrusion nationale inédit. Pointée pour son inertie, la CNSS, pourtant classée infrastructure critique, n’a réagi qu’après un silence prolongé. « C’est un acte criminel », a déclaré le porte-parole du gouvernement, alors que l’origine du piratage reste inconnue.

Meta devant la justice : procès antitrust et revers politique pour Zuckerberg

Ce lundi, le juge fédéral James Boasberg entame l’examen d’un procès antitrust historique opposant la Federal Trade Commission à Meta, accusée d’avoir racheté Instagram (2012) et WhatsApp (2014) pour neutraliser des concurrents en devenir. Pour la première fois, la doctrine du « buy or bury » — acheter ou enterrer — est au cœur d’une tentative de démantèlement d’un géant technologique. La FTC exige la cession des deux plateformes, estimant qu’elles ont permis à Meta de verrouiller sa domination sur les réseaux sociaux.

Malgré trois rencontres avec Donald Trump depuis janvier, Mark Zuckerberg n’a pas réussi à éviter l’ouverture du procès. Selon Platformer, le président a reçu la semaine dernière les responsables de l’action antitrust, Andrew Ferguson (FTC) et Gail Slater (DoJ), accompagnés de Mike Davis, figure radicale du camp républicain, opposé à tout compromis avec Meta. Davis a publiquement plaidé pour un démantèlement du groupe, dénonçant un « ennemi politique ».

Face à l’accusation, Meta invoque l’existence d’une concurrence vigoureuse (TikTok, Snap, Reddit) et rappelle que les acquisitions avaient été validées à l’époque. Mais la FTC brandit un mémo interne de 2008 dans lequel Zuckerberg écrivait : « It is better to buy than compete ». Pour les observateurs, ce procès pourrait redéfinir les limites des fusions dans l’économie numérique, même si prouver une intention anticoncurrentielle vieille de plus de dix ans reste juridiquement incertain.

L’Europe, nouveau terrain d’entraînement pour l’IA de Meta

Meta a annoncé lundi qu’elle utilisera désormais les contenus publics partagés par les utilisateurs adultes de l’Union européenne pour entraîner ses modèles d’intelligence artificielle. Après une pause liée aux plaintes d’associations comme NOYB, emmenée par Max Schrems, le groupe relance ses ambitions IA sur le Vieux Continent, appuyé sur l’avis favorable émis par un comité européen de régulateurs en décembre. Sont concernés les publications et commentaires publics sur Facebook et Instagram, mais aussi les interactions avec Meta AI, récemment lancé en Europe. Cette décision intervient dans un contexte de fortes tensions entre innovation technologique et respect des droits numériques consacrés par le RGPD.

OpenAI dévoile GPT-4.1 pour contrer la montée de Google et Anthropic

OpenAI a lancé lundi la gamme GPT-4.1, une nouvelle famille de modèles d’intelligence artificielle conçus pour exceller en génération de code, à destination des développeurs via API. Ces modèles — GPT-4.1, Mini et Nano — surpasseraient GPT-4o, et même GPT-4.5 sur certaines tâches, notamment la rédaction d’instructions complexes ou la correction de bugs.

Plus rapides, moins coûteux, et capables d’analyser huit fois plus de code, ces modèles affichent une performance de 55 % sur le benchmark SWE-bench, devançant les précédents modèles d’OpenAI mais restant en deçà de Gemini 2.5 Pro (Google) et Claude 3.7 Sonnet (Anthropic).

OpenAI affirme que GPT-4.1 est 40 % plus rapide que GPT-4o et coûte 80 % moins cher en traitement des requêtes. Mais malgré ces avancées, la société admet que les performances chutent lorsque le modèle est confronté à de très longs contextes.

+ HARD RESET:

+ TRENDS

+ ZERO TRUST ZONE

+ EXPERIENCES

+ WE LOVE ENTREPRENEURS

+ LEVEES DE FONDS

Science Corp lève 100 millions de dollars pour ses implants cérébraux et rétiniens

La startup californienne Science Corp., fondée par Max Hodak, ex-cofondateur de Neuralink, vient de lever plus de 100 millions de dollars lors d’un tour mené par Khosla Ventures. Spécialisée dans les technologies neuro-oculaires, la société développe un implant rétinien destiné à traiter certaines maladies de la vision — déjà testé en essai clinique — ainsi qu’un implant cérébral en phase plus amont. Ces dispositifs expérimentaux ne sont pas encore autorisés à un usage généralisé.

+ AGENDA

Paris-Saclay Spring 2025 – L’événement autour de l’innovation en France revient le 20 mai

Paris-Saclay Spring réunira sur le campus de l’Institut Polytechnique de Paris à Palaiseau, les acteurs clés de l’innovation du territoire de Paris-Saclay, premier cluster deeptech en Europe.

🥐 Les précédentes édition du GOOD MORNING FRENCHWEB:

🚀 A lire sur FRENCHWEB.FR: