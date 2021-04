ZenGo, le cryptowallet de 3ème génération, lève 20 millions de dollars

Le service de 3eme génération de Crypto Wallet, ZenGo, annonce un tour de table de 20 millions de dollars auprès des fonds d’investissement Insight Partners, Distributed Global (en partenariat avec Temasek Holdings) et Austin Rief Ventures, afin d’accélérer son développement. A cette occasion nous avons rencontré son co fondateur Ouriel Ohayon pour décoder cette nouvelle étape de développement.

Fondé en juillet 2018 par Gary Benattar, Omer Shlomovits, Ouriel Ohayon et Tal Be’ery, ZenGo a bénéficié du soutien de Samsung, Benson Oak Ventures, FJ Labs et Elron Electronic Industries dans le cadre d’un tour de table d’amorçage de 4 millions de dollars.

Basé sur une technologie de reconnaissance faciale, ZenGo propose un crypto-wallet sans clés privées. Elle se revendique non contraignante grâce à un système de sécurité décentralisé (crypto-système à seuil et calcul multipartite), divisé entre l’appareil de l’utilisateur et les serveurs de ZenGo.