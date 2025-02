1,7M€ pour Ochy : quand l’IA fait du smartphone le nouvel entraîneur des coureurs

L’analyse de la foulée a longtemps été réservée aux laboratoires et aux athlètes professionnels. Ochy ambitionne de démocratiser cette approche grâce à l’intelligence artificielle et à la vision par ordinateur. Son application permet d’évaluer la biomécanique d’un coureur en temps réel, à partir d’une simple vidéo prise avec un smartphone.

Fondée en 2021 par Khaldon Evans, Perrine Chapot et Victor Dequidt, la startup a développé une technologie capable de mesurer des métriques clés telles que la longueur de foulée et les angles articulaires. L’objectif est de fournir un diagnostic précis et un programme d’exercices personnalisé, sans recours à un équipement coûteux. Cette approche répond à un enjeu majeur : la prévention des blessures liées aux mauvaises postures et à une technique inadaptée.

Ochy a récemment été intégrée au programme de fidélité adiClub d’adidas, permettant aux membres de convertir leurs points en accès gratuit à son service d’analyse biomécanique. Ce partenariat avec un acteur majeur du sport illustre l’évolution des marques vers des services digitaux qui prolongent l’expérience utilisateur au-delà du simple achat de matériel.

Pour accélérer son développement, la startup a levé 1,7 million d’euros en pré-amorçage auprès du Social Impact Fund de Redstone, avec la participation de Look AI Ventures, Bpifrance, Berkeley SkyDeck et d’investisseurs stratégiques comme Agile Physical Therapy.